15:34 01.12.2025 (обновлено: 16:05 01.12.2025)
Воронежский ликеро-водочный завод выставили на продажу на "Авито"
Воронежский ликеро-водочный завод выставили на продажу на "Авито"
Воронежский ликёро-водочный завод на участке три гектара продают на "Авито" за 250 миллионов рублей, следует из объявления на портале. РИА Новости, 01.12.2025
Перейти в медиабанк
Производственный процесс. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Воронежский ликёро-водочный завод на участке три гектара продают на "Авито" за 250 миллионов рублей, следует из объявления на портале.
В объявлении на сайте "Авито" сказано, что ликёро-водочный завод расположен на участке три гектара, его строения занимают площадь 7 тысяч квадратных метров. Продавцы сообщают, что инженерные коммуникации находятся в рабочем состоянии, водоснабжение производится с помощью артезианской скважины, глубиной 101 метр. Теплоснабжение предприятия обеспечивается собственной газовой котельной.
"На данный момент предприятие законсервировано. Но оно в хорошем состоянии, то есть, оборудование, само состояние помещений, территории и так далее", — рассказала РИА Новости менеджер агентства по коммерческой недвижимости, с аккаунта которого было опубликовано на "Авито" объявление о продаже.
По словам менеджера, персонала на предприятии, в том числе поддерживающего его в должном состоянии, сейчас нет.
