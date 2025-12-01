Рейтинг@Mail.ru
Битва под Аустерлицем (1805) - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/austerlits-1587042298.html
Битва под Аустерлицем (1805)
Битва под Аустерлицем (1805) - РИА Новости, 01.12.2025
Битва под Аустерлицем (1805)
Аустерлицкое сражение – генеральное сражение между российско-австрийскими войсками под командованием генерал от инфантерии Михаила Кутузова (фактический... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:57:00+03:00
2025-12-01T15:57:00+03:00
справки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133282/76/1332827685_70:208:2817:1753_1920x0_80_0_0_b3ebf731a683a912a1f1887e70cdd07e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133282/76/1332827685_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_2711501766a770a2ba7a16d7b69a019c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки
Справки

Битва под Аустерлицем (1805)

© РИА Новости / Михаил Филимонов | Перейти в медиабанкГравюра "Битва при Аустерлице"
Гравюра Битва при Аустерлице - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Михаил Филимонов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Аустерлицкое сражение – генеральное сражение между российско-австрийскими войсками под командованием генерал от инфантерии Михаила Кутузова (фактический командующий – император Александр I) и французской армией Наполеона I во время русско-австро-французской войны 1805 года.
Вошло в современную историографию как битва трех императоров, поскольку в ней лично принимали участие императоры Франции, России и Австрии – Наполеон I, Александр I и Франц II. В отечественную военную историю битва при Аустерлице вошла как первое за столетие генеральное сражение, проигранное русскими войсками.
К концу ноября 1805 года произошел резкий перелом в ходе военных операций на главном театре войны: русско-австрийская армия под командованием генерала от инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова ускользнула из-под ударов Наполеона, и противники находились в выжидательном положении, группируя главную часть своих сил: союзники у Ольмюца (ныне город Оломоуц в Чехии) на удобной для обороны позиции, а французы близ Брюнна (ныне город Брно в Чехии). Кутузов не считал целесообразным давать генеральное сражение до подхода подкреплений из России и концентрации разрозненных остатков австрийских войск.
Тем более, что отсрочка решительного боя ухудшала положение Наполеона, так как он в течение этого времени не мог получить значительных подкреплений. Невзирая на это, в главной квартире союзной армии было решено не выжидать, а действовать. Присутствие при армии императоров Александра I и Франца II лишило Кутузова необходимой самостоятельности.
Александр I, игнорируя мнение Кутузова, принял план австрийского генерала Франца Вейротера.
План предусматривал тремя колоннами нанести главный удар по правому флангу противника и продвигаться на север. Четвертая колонна должна была наступать через Праценские высоты на Кобельниц, пятой колонне было поручено сковать противника, обеспечивая обходный маневр главных сил.
Наполеон, заранее осведомленный разведкой о планах союзников, занял позицию за ручьями Гольдбах и Бозеницкий, планируя ударом по центру разобщить русско-австрийские войска, выйти во фланг и в тыл главной группировки союзников и уничтожить их порознь.
1 декабря (19 ноября по старому стилю) союзная армия, совершив за четыре дня 60-километровый марш, заняла позиции на линии Коваловиц – Праценские высоты.
К началу сражения русско-австрийская армия, костяк которой составляли русские войска, имела 81,5 тысячи человек и 350 орудий, французская – 73 тысячи человек и 250 орудий.
Сражение началось 2 декабря (20 ноября по старому стилю) в 7 часов утра наступлением русско-австрийских войск. Обходящие колонны генерал-лейтенантов Дмитрия Дохтурова, Александра Ланжерона и Игнатия Пржибышевского, развернутые в две линии, под командованием генерала Федора Буксгевдена атаковали правый фланг французской армии. Четвертая колонна союзных войск под командованием генералов Иоганна Коловрата и Михаила Милорадовича выдвинулась на Праценские высоты, господствовавшие над долиной к западу от Аустерлица. Пятая колонна генерала Иоганна Лихтенштейна (австрийская конница) и авангард союзной армии под командованием генерал-лейтенанта Петра Багратиона прикрыли правый фланг армии союзников. Резерв (русская гвардия) расположился за высотами.
Главные силы союзной армии, встретившись с нарастающим сопротивлением подходивших частей французского корпуса маршала Луи Даву, заняли Тельниц, Сокольниц и Сокольницкий замок. Для их усиления Александр I приказал колонне Коловрата-Милорадовича оставить Праценские высоты и следовать к главным силам. Этим просчетом воспользовался Наполеон – в 9 часов корпус маршала Николы Сульта атаковал Праценские высоты. Колонна Коловрата-Милорадовича, понеся потери, отступила.
Попытка русской гвардии и колонны Лихтенштейна остановить французские корпуса маршалов Жана Бернадота и Иоахима Мюрата также не имела успеха – к 11 часам Праценские высоты оказались у французов. Развернув на них 42 орудия, корпуса Сульта и Бернадота атаковали тыл и фланг обходящих колонн. Французские войска перешли в наступление.
Не выдержав натиска французов, русско-австрийские войска начали отход по всему фронту. Обходящие колонны, втянутые в бой, вынуждены были отступать. Они оказались в окружении и должны были пробиваться через вышедшие им в тыл французские войска по узкому проходу между озерами Мониц и Зачан, неся тяжелые потери.
К исходу дня союзные войска отошли за реку Литава и ручей Раусниц, потеряв 27 тысяч человек и 185 единиц техники. Потери французов составили свыше 12 тысяч человек.
Поражение было сокрушительным. Австрия была вынуждена заключить 7 января (26 декабря по старому стилю) в Пресбурге (ныне Братислава, Словакия) тяжелый для нее мирный договор с Францией. Россия отвела войска на свои территории. Таким образом, третья антифранцузская коалиция распалась.
Победа Наполеона в Аустерлицком сражении показала преимущества новой военной системы французской армии – тактики колонн в сочетании с рассыпным строем стрелков – над военной системой и линейной тактикой русско-австрийской армии. Важную роль сыграли в этом грубые просчеты в организации боевых действий со стороны союзной армии – слабая разведка, недооценка сил противника.
Умелое применение военной хитрости, сосредоточение сил на направлении главного удара (50 тысяч из 73 тысяч человек), удачный выбор момента атаки привели Наполеона I к одной из ярких побед в его жизни.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. 2004 г.)
 
Справки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала