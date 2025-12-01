Безвизовый режим кратно увеличит турпоток из Китая в Россию, считают в АТОР

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Введение безвизового режима для китайских граждан является долгожданным, оно приведет к кратному росту турпотока в Россию, и в первую очередь в приграничных регионах, таким мнением с РИА Новости поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.