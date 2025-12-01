Рейтинг@Mail.ru
Безвизовый режим кратно увеличит турпоток из Китая в Россию, считают в АТОР
01.12.2025
Безвизовый режим кратно увеличит турпоток из Китая в Россию, считают в АТОР
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Введение безвизового режима для китайских граждан является долгожданным, оно приведет к кратному росту турпотока в Россию, и в первую очередь в приграничных регионах, таким мнением с РИА Новости поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
"Это решение является долгожданным для нас. Надо понимать, что сейчас может существенно измениться портрет китайского туриста в сторону более молодого, индивидуального путешественника, нежели чем группового возрастного. При всем при этом турпоток вырастет кратно, и в первую очередь он вырастет, конечно, в приграничных регионах", - заявил Мурадян.
По его словам, АТОР рассчитывает, что и города с прямым авиасообщением получат тоже кратный рост. Однако сам эффект будет ощутим ближе к лету. "Напомню, что и сейчас китайские туристы занимают первое место среди всех остальных туристических национальностей", - сказал Мурадян.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
