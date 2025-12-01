Рейтинг@Mail.ru
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 01.12.2025 (обновлено: 19:49 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/atlas-2059027395.html
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью - РИА Новости, 01.12.2025
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью
Космический объект 3I/ATLAS, который с огромной скоростью приближается к Земле, странно пульсирует, пишет Daily Star. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T19:23:00+03:00
2025-12-01T19:49:00+03:00
земля
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032989815_4:0:749:419_1920x0_80_0_0_5f63cb0375472fd1e78718fc07090f9b.jpg
https://ria.ru/20251130/3iatlas-2058679761.html
https://ria.ru/20251126/korabl-2057846452.html
земля
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032989815_97:0:656:419_1920x0_80_0_0_010fe2cb21b47563546dff289e2fbcc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, космос
Земля, Космос
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью

Ученые заметили странную пульсацию на "инопланетном корабле" 3I/ATLAS

© NASAМежзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© NASA
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Космический объект 3I/ATLAS, который с огромной скоростью приближается к Земле, странно пульсирует, пишет Daily Star.
"После обнаружения межзвездного объекта 3I/ATLAS 1 июля 2025 года исходящий от него свет демонстрировал пульсирующую переменность с периодом в 16,16 часа. За последний месяц на изображениях 3I/ATLAS мы увидели множественные струи. Если потеря массы в них происходит периодически, с пульсацией, то окружающее объект газовое облако будет ритмично менять яркость, по-разному отражая солнечный свет", — рассказал гарвардский астрофизик Ави Леб.
3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Межзвездный объект 3I/ATLAS резко снизил яркость при подлете к Земле
30 ноября, 04:48
По его словам, "структура с множественными струями" достигнет минимального расстояния от Земли 19 декабря, что может стать самым близким в нашей истории контактом с инопланетной жизнью и технологиями.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.
Межзвездный объект 3I/ATLAS сблизится с Юпитером 16 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых необычным маневром
26 ноября, 21:57
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЗемляКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала