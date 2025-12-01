"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Космический объект 3I/ATLAS, который с огромной скоростью приближается к Земле, странно пульсирует, пишет Космический объект 3I/ATLAS, который с огромной скоростью приближается к Земле, странно пульсирует, пишет Daily Star

"После обнаружения межзвездного объекта 3I/ATLAS 1 июля 2025 года исходящий от него свет демонстрировал пульсирующую переменность с периодом в 16,16 часа. За последний месяц на изображениях 3I/ATLAS мы увидели множественные струи. Если потеря массы в них происходит периодически, с пульсацией, то окружающее объект газовое облако будет ритмично менять яркость, по-разному отражая солнечный свет", — рассказал гарвардский астрофизик Ави Леб.

По его словам, "структура с множественными струями" достигнет минимального расстояния от Земли 19 декабря, что может стать самым близким в нашей истории контактом с инопланетной жизнью и технологиями.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.