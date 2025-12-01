https://ria.ru/20251201/ataka-2058923279.html
При атаке БПЛА в Северском районе Кубани 16 домов получили повреждения
При атаке БПЛА в Северском районе Кубани 16 домов получили повреждения - РИА Новости, 01.12.2025
При атаке БПЛА в Северском районе Кубани 16 домов получили повреждения
В результате атаки БПЛА в ночь на 1 декабря повреждены 16 домов в Северском районе Кубани, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 01.12.2025
При атаке БПЛА в Северском районе Кубани 16 домов получили повреждения
