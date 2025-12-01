Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев подтвердил свое участие в атаках на танкеры у побережья Турции
00:34 01.12.2025 (обновлено: 00:46 01.12.2025)
СМИ: Киев подтвердил свое участие в атаках на танкеры у побережья Турции
СМИ: Киев подтвердил свое участие в атаках на танкеры у побережья Турции - РИА Новости, 01.12.2025
СМИ: Киев подтвердил свое участие в атаках на танкеры у побережья Турции
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник в украинских... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:34:00+03:00
2025-12-01T00:46:00+03:00
турция
черное море
киев
мария захарова
турция
черное море
киев
турция, черное море, киев, мария захарова
Турция, Черное море, Киев, Мария Захарова
СМИ: Киев подтвердил свое участие в атаках на танкеры у побережья Турции

Guardian: Киев подтверждает, что стоит за атаками на танкеры у побережья Турции

© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Атаки на танкеры создали риски для жизни людей, заявили в МИД Турции
29 ноября, 23:58
"Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции", — пишет издание.
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК
Вчера, 06:20
 
ТурцияЧерное мореКиевМария Захарова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
