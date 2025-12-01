Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, как восстанавливали "Артек" - РИА Новости, 01.12.2025
15:15 01.12.2025
Медведев рассказал, как восстанавливали "Артек"
Медведев рассказал, как восстанавливали "Артек" - РИА Новости, 01.12.2025
Медведев рассказал, как восстанавливали "Артек"
Детский лагерь "Артек" был возрожден после возвращения Крыма в состав России, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.12.2025
россия, республика крым, индия, дмитрий медведев, артек, единая россия
Россия, Республика Крым, Индия, Дмитрий Медведев, Артек, Единая Россия
Медведев рассказал, как восстанавливали "Артек"

Медведев: «Артек» восстановили после возвращения Крыма в состав России

Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Детский лагерь "Артек" был возрожден после возвращения Крыма в состав России, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В понедельник во время приема граждан по видеосвязи к Медведеву обратился 17-летний гражданин Индии, который рассказал о своем участии в акции "Люди Артека" проекта "Мир возможностей" партии "Единая Россия".
«
"За последнее время мы многое сделали для того, чтобы возродить "Артек", потому что в какой-то период, сложный, он пришел в довольно печальное состояние. Но сейчас после возвращения России в Крым, соответственно, все возможности "Артека" восстановлены. И я рад, что ими удалось воспользоваться", - сказал Медведев.
Руководитель партии отметил, что празднование 100-летия "Артека" продолжится.
"Будем предпринимать все усилия для того, чтобы те, кто посетил "Артек", были особой группой людей, были связаны узами дружбы, братства на протяжении десятилетий", - сказал Медведев.
Россия Республика Крым Индия Дмитрий Медведев Артек Единая Россия
 
 
