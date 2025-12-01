https://ria.ru/20251201/artek-2058946594.html
Медведев рассказал, как восстанавливали "Артек"
Детский лагерь "Артек" был возрожден после возвращения Крыма в состав России, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.12.2025
Медведев: «Артек» восстановили после возвращения Крыма в состав России
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Детский лагерь "Артек" был возрожден после возвращения Крыма в состав России, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В понедельник во время приема граждан по видеосвязи к Медведеву
обратился 17-летний гражданин Индии
, который рассказал о своем участии в акции "Люди Артека" проекта "Мир возможностей" партии "Единая Россия
".
«
"За последнее время мы многое сделали для того, чтобы возродить "Артек
", потому что в какой-то период, сложный, он пришел в довольно печальное состояние. Но сейчас после возвращения России
в Крым
, соответственно, все возможности "Артека" восстановлены. И я рад, что ими удалось воспользоваться", - сказал Медведев.
Руководитель партии отметил, что празднование 100-летия "Артека" продолжится.
"Будем предпринимать все усилия для того, чтобы те, кто посетил "Артек", были особой группой людей, были связаны узами дружбы, братства на протяжении десятилетий", - сказал Медведев.