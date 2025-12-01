Глава канцелярии центра ААЦ заявил, что не поддастся на шантаж

ЕРЕВАН, 1 дек - РИА Новости. Глава канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви, Первопрестольного Святого Эчмиадзина архиепископ Аршак Хачатрян заявил, что не поддастся на шантаж на фоне попыток его дискредитации.
Ранее в армянских проправительственных онлайн-изданиях и Telegram-каналах было опубликовано письмо за подписью группы епископов и архиепископов, в котором католикоса всех армян Гарегина II обвиняют в стремлении выгородить архиепископа Аршака Хачатряна, подозреваемого в якобы аморальном поведении. Ранее в соцсетях была распространена компрометирующая Хачатряна видеозапись, в котором он запечатлен вместе с женщиной. В опубликованном в четверг письме утверждается, что проведенная следственным комитетом Армении экспертиза "подтвердила подлинность видео", а католикос якобы отказался признавать ее результаты. Там же отмечается, что Гарегин II "любыми способами пытается скрыть святотатственные действия епископа Аршака". Под письмом указаны фамилии 13 епископов и архиепископов, однако поставлены лишь девять подписей.
По словам владыки, он не имеет никакого отношения к опубликованному видео. "Когда вы говорите шантаж, угрозы... Как они проявляются? Конечно, в отношении меня не было призывов к расправе, но, понятно, что во время беседы есть разные методы внушения. Подобные попытки были, но, конечно, очень быстро я дал понять, что подобные попытки в моем случае безрезультатны", - заявил архиепископ журналистам. Он также сообщил, что сейчас не собирается покидать свой пост, но готов к любому решению. "Я не тот человек, которого угрозами могут заставить отказаться от своих идей. Никакие угрозы не могут заставить меня делать то, что противоречит моим убеждениям. В моей жизни нет поступков, за которые мне было бы стыдно", - подчеркнул владыка.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
