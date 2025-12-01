Глава канцелярии центра ААЦ заявил, что не поддастся на шантаж

По словам владыки, он не имеет никакого отношения к опубликованному видео. "Когда вы говорите шантаж, угрозы... Как они проявляются? Конечно, в отношении меня не было призывов к расправе, но, понятно, что во время беседы есть разные методы внушения. Подобные попытки были, но, конечно, очень быстро я дал понять, что подобные попытки в моем случае безрезультатны", - заявил архиепископ журналистам. Он также сообщил, что сейчас не собирается покидать свой пост, но готов к любому решению. "Я не тот человек, которого угрозами могут заставить отказаться от своих идей. Никакие угрозы не могут заставить меня делать то, что противоречит моим убеждениям. В моей жизни нет поступков, за которые мне было бы стыдно", - подчеркнул владыка.