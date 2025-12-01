Рейтинг@Mail.ru
Глава канцелярии центра ААЦ заявил, что не поддастся на шантаж
Религия
 
14:48 01.12.2025
Глава канцелярии центра ААЦ заявил, что не поддастся на шантаж
Глава канцелярии центра ААЦ заявил, что не поддастся на шантаж
Глава канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви, Первопрестольного Святого Эчмиадзина архиепископ Аршак Хачатрян заявил, что не поддастся на... РИА Новости, 01.12.2025
Глава канцелярии центра ААЦ заявил, что не поддастся на шантаж

Армянский архиепископ Хачатрян заявил, что не поддастся на шантаж

ЕРЕВАН, 1 дек - РИА Новости. Глава канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви, Первопрестольного Святого Эчмиадзина архиепископ Аршак Хачатрян заявил, что не поддастся на шантаж на фоне попыток его дискредитации.
Ранее в армянских проправительственных онлайн-изданиях и Telegram-каналах было опубликовано письмо за подписью группы епископов и архиепископов, в котором католикоса всех армян Гарегина II обвиняют в стремлении выгородить архиепископа Аршака Хачатряна, подозреваемого в якобы аморальном поведении. Ранее в соцсетях была распространена компрометирующая Хачатряна видеозапись, в котором он запечатлен вместе с женщиной. В опубликованном в четверг письме утверждается, что проведенная следственным комитетом Армении экспертиза "подтвердила подлинность видео", а католикос якобы отказался признавать ее результаты. Там же отмечается, что Гарегин II "любыми способами пытается скрыть святотатственные действия епископа Аршака". Под письмом указаны фамилии 13 епископов и архиепископов, однако поставлены лишь девять подписей.
По словам владыки, он не имеет никакого отношения к опубликованному видео. "Когда вы говорите шантаж, угрозы... Как они проявляются? Конечно, в отношении меня не было призывов к расправе, но, понятно, что во время беседы есть разные методы внушения. Подобные попытки были, но, конечно, очень быстро я дал понять, что подобные попытки в моем случае безрезультатны", - заявил архиепископ журналистам. Он также сообщил, что сейчас не собирается покидать свой пост, но готов к любому решению. "Я не тот человек, которого угрозами могут заставить отказаться от своих идей. Никакие угрозы не могут заставить меня делать то, что противоречит моим убеждениям. В моей жизни нет поступков, за которые мне было бы стыдно", - подчеркнул владыка.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ААЦ лишила сана иерея Асатряна
21 октября, 14:34
 
Религия
 
 
