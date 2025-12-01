Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске подростков заключили под стражу за поджог сотовых вышек
11:43 01.12.2025 (обновлено: 11:50 01.12.2025)
В Новосибирске подростков заключили под стражу за поджог сотовых вышек
происшествия
новосибирск
россия
октябрьский район
вымпелком
мтс
новосибирск
россия
октябрьский район
происшествия, новосибирск, россия, октябрьский район, вымпелком, мтс
Происшествия, Новосибирск, Россия, Октябрьский район, ВымпелКом, МТС
НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Октябрьский суд Новосибирска заключил под стражу троих 15-летних подростков, обвиняемых в диверсии по делу о поджогах оборудования базовых станций сотовой связи, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих 15-летних подростков, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия) и части 1 статьи 281 УК РФ (содействие диверсионной деятельности)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Новосибирской области четырех подростков заподозрили в диверсиях
28 ноября, 14:59
По версии следствия, учащийся девятого класса одной из общеобразовательных школ Новосибирска подговорил своих знакомых поджечь оборудование базовой станции сотовой связи.
Подростки 22 ноября подожгли оборудование базовой станции сотовой связи ПАО "Вымпелком" в Октябрьском районе Новосибирска. Кроме того, двое из них 26 ноября подожгли оборудование базовой станции ПАО "МТС" в Октябрьском районе Новосибирска.
Несовершеннолетних заключили под стражу до 27 января 2026 года. Постановления суда пока не вступили в силу.
Автомобиль протаранил вход на станцию метро Золотая Нива в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Новосибирске автомобиль въехал в станцию метро
23 ноября, 04:05
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияОктябрьский районВымпелКомМТС
 
 
