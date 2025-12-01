В Новосибирске подростков заключили под стражу за поджог сотовых вышек

НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Октябрьский суд Новосибирска заключил под стражу троих 15-летних подростков, обвиняемых в диверсии по делу о поджогах оборудования базовых станций сотовой связи, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Несовершеннолетних заключили под стражу до 27 января 2026 года. Постановления суда пока не вступили в силу.