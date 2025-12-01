В Новосибирске подростков заключили под стражу за поджог сотовых вышек

НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Октябрьский суд Новосибирска заключил под стражу троих 15-летних подростков, обвиняемых в диверсии по делу о поджогах оборудования базовых станций сотовой связи, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих 15-летних подростков, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия) и части 1 статьи 281 УК РФ (содействие диверсионной деятельности)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, учащийся девятого класса одной из общеобразовательных школ Новосибирска подговорил своих знакомых поджечь оборудование базовой станции сотовой связи.
Подростки 22 ноября подожгли оборудование базовой станции сотовой связи ПАО "Вымпелком" в Октябрьском районе Новосибирска. Кроме того, двое из них 26 ноября подожгли оборудование базовой станции ПАО "МТС" в Октябрьском районе Новосибирска.
Несовершеннолетних заключили под стражу до 27 января 2026 года. Постановления суда пока не вступили в силу.
