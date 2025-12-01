Рейтинг@Mail.ru
В Саудовской Аравии ожидают взрывной рост турпотока в Россию
15:01 01.12.2025 (обновлено: 15:09 01.12.2025)
В Саудовской Аравии ожидают взрывной рост турпотока в Россию
В Саудовской Аравии ожидают взрывной рост турпотока в Россию - РИА Новости, 01.12.2025
В Саудовской Аравии ожидают взрывной рост турпотока в Россию
Ведущие туроператоры Саудовской Аравии ждут взрывной рост турпотока в Россию на фоне взаимной отмены виз для граждан двух стран, но для его сохранения... РИА Новости, 01.12.2025
россия, саудовская аравия, в мире
Россия, Саудовская Аравия, В мире
В Саудовской Аравии ожидают взрывной рост турпотока в Россию

ЦСР: туроператоры Саудовской Аравии ждут рост турпотока в РФ на фоне отмены виз

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ведущие туроператоры Саудовской Аравии ждут взрывной рост турпотока в Россию на фоне взаимной отмены виз для граждан двух стран, но для его сохранения необходимо решать инфраструктурные вопросы, сообщили РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
Россия и Саудовская Аравия ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.
Турпоток из Саудовской Аравии может увеличиться в 2-3 раза, сообщила АТОР
Вчера, 12:07
Турпоток из Саудовской Аравии может увеличиться в 2-3 раза, сообщила АТОР
Вчера, 12:07
"Уже в первый год мы ожидаем взрывной рост количества клиентов на 40-60% и увеличение объема бронирований как минимум на треть", - цитирует ЦСР управляющего партнера турагентства TravelMates Мохамеда Аймана.
По его оценке, Россия также начнет восприниматься как направление для спонтанных поездок - и число таких бронирований вырастет более чем на 70%.
В то же время для реализации возможного потенциала необходимо решать инфраструктурные вопросы, пишут в ЦСР.
"Эксперты единодушно указывают на ключевые преграды: нехватка услуг на арабском языке, сложности с мобильной связью и навигацией, а также острый дефицит арабоязычных гидов", - отмечают там.
Кроме того, с отменой виз важную роль в наращивании турпотока будет играть развитие авиасообщения между странами.
В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией
Вчера, 12:56
В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией
Вчера, 12:56
 
РоссияСаудовская АравияВ мире
 
 
