В Саудовской Аравии ожидают взрывной рост турпотока в Россию
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ведущие туроператоры Саудовской Аравии ждут взрывной рост турпотока в Россию на фоне взаимной отмены виз для граждан двух стран, но для его сохранения необходимо решать инфраструктурные вопросы, сообщили РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
Россия
и Саудовская Аравия
ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.
"Уже в первый год мы ожидаем взрывной рост количества клиентов на 40-60% и увеличение объема бронирований как минимум на треть", - цитирует ЦСР управляющего партнера турагентства TravelMates Мохамеда Аймана.
По его оценке, Россия также начнет восприниматься как направление для спонтанных поездок - и число таких бронирований вырастет более чем на 70%.
В то же время для реализации возможного потенциала необходимо решать инфраструктурные вопросы, пишут в ЦСР.
"Эксперты единодушно указывают на ключевые преграды: нехватка услуг на арабском языке, сложности с мобильной связью и навигацией, а также острый дефицит арабоязычных гидов", - отмечают там.
Кроме того, с отменой виз важную роль в наращивании турпотока будет играть развитие авиасообщения между странами.