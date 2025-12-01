В Саудовской Аравии ожидают взрывной рост турпотока в Россию

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ведущие туроператоры Саудовской Аравии ждут взрывной рост турпотока в Россию на фоне взаимной отмены виз для граждан двух стран, но для его сохранения необходимо решать инфраструктурные вопросы, сообщили РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Россия и Саудовская Аравия ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.

"Уже в первый год мы ожидаем взрывной рост количества клиентов на 40-60% и увеличение объема бронирований как минимум на треть", - цитирует ЦСР управляющего партнера турагентства TravelMates Мохамеда Аймана.

По его оценке, Россия также начнет восприниматься как направление для спонтанных поездок - и число таких бронирований вырастет более чем на 70%.

В то же время для реализации возможного потенциала необходимо решать инфраструктурные вопросы, пишут в ЦСР.

"Эксперты единодушно указывают на ключевые преграды: нехватка услуг на арабском языке, сложности с мобильной связью и навигацией, а также острый дефицит арабоязычных гидов", - отмечают там.