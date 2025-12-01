Следующим российским космонавтом на Crew Dragon станет Андрей Федяев

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следующим российским космонавтом, который отправится на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon, станет Андрей Федяев вместо, как планировалось ранее, Олега Артемьева, следует из данных на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

В разделе, относящемся к экипажам, проходящим сейчас подготовку, Федяев указан в качестве члена экипажа Crew-12, в котором ранее был указан Артемьев

О назначении Артемьева в экипаж стало известно в феврале 2025 года. Как ранее рассказывал космонавт, он ждет от этого полета интересной работы.

Олег Артемьев является одним из опытнейших космонавтов в российском отряде, в который поступил в 2003 году. В 2014-2022 годах он совершил три полёта на Международную космическую станцию на кораблях "Союз МС". Всего в космосе Артемьев провёл более 560 суток.