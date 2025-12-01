Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о планах увеличить долю российских автомобилей на рынке - РИА Новости, 01.12.2025
Алиханов рассказал о планах увеличить долю российских автомобилей на рынке
Алиханов рассказал о планах увеличить долю российских автомобилей на рынке
В России к 2035 г планируется увеличить долю российских автомобилей на рынке страны до 80% против 55% в текущем году, рассказал журналистам министр... РИА Новости, 01.12.2025
экономика, россия, антон алиханов
Экономика, Россия, Антон Алиханов
Алиханов рассказал о планах увеличить долю российских автомобилей на рынке

Алиханов: к 2035 г планируется увеличить долю российских автомобилей до 80%

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России к 2035 г планируется увеличить долю российских автомобилей на рынке страны до 80% против 55% в текущем году, рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"44% в прошлом году доля российских автомобилей, и в этом году за 10 месяцев уже 55%. И в новой стратегии, которую мы сейчас обсуждаем, наша задача вернуться на докризисные, досанкционные показатели. Пока обозначили себе цель 80% к 2035 году вернуть долю на рынке для тех автомобилей, которые производятся в нашей стране", - сказал министр.
Он добавил, что достичь роста доли российских автомобилей на рынке позволил комплекс промышленных субсидий.
Сотрудники завода Haval в Тульской области работают в цехе сборки автомобилей - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В России перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы
25 сентября, 12:54
 
ЭкономикаРоссияАнтон Алиханов
 
 
