Алиханов рассказал о планах увеличить долю российских автомобилей на рынке

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России к 2035 г планируется увеличить долю российских автомобилей на рынке страны до 80% против 55% в текущем году, рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"44% в прошлом году доля российских автомобилей, и в этом году за 10 месяцев уже 55%. И в новой стратегии, которую мы сейчас обсуждаем, наша задача вернуться на докризисные, досанкционные показатели. Пока обозначили себе цель 80% к 2035 году вернуть долю на рынке для тех автомобилей, которые производятся в нашей стране", - сказал министр.