Алиханов рассказал о планах увеличить долю российских автомобилей на рынке
Алиханов рассказал о планах увеличить долю российских автомобилей на рынке - РИА Новости, 01.12.2025
Алиханов рассказал о планах увеличить долю российских автомобилей на рынке
В России к 2035 г планируется увеличить долю российских автомобилей на рынке страны до 80% против 55% в текущем году, рассказал журналистам министр... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01
2025-12-01T00:21:00+03:00
2025-12-01T00:21:00+03:00
Алиханов рассказал о планах увеличить долю российских автомобилей на рынке
Алиханов: к 2035 г планируется увеличить долю российских автомобилей до 80%
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России к 2035 г планируется увеличить долю российских автомобилей на рынке страны до 80% против 55% в текущем году, рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"44% в прошлом году доля российских автомобилей, и в этом году за 10 месяцев уже 55%. И в новой стратегии, которую мы сейчас обсуждаем, наша задача вернуться на докризисные, досанкционные показатели. Пока обозначили себе цель 80% к 2035 году вернуть долю на рынке для тех автомобилей, которые производятся в нашей стране", - сказал министр.
Он добавил, что достичь роста доли российских автомобилей на рынке позволил комплекс промышленных субсидий.