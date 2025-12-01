Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о влиянии волатильности курсов на стоимость автомобилей - РИА Новости, 01.12.2025
00:17 01.12.2025
Алиханов рассказал о влиянии волатильности курсов на стоимость автомобилей
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о влиянии волатильности курсов на стоимость автомобилей

Алиханов: на цены на автомобили влияет волатильность курсов валют

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что на колебания стоимости автомобилей в России оказывают влияние волатильность курсов валюты, затраты на логистику и ставка автокредитования.
"Что касается влияния на цены, то мы внимательно анализировали и анализируем влияние наших решений в части индексации утильсбора на доступности автомобилей для граждан. Видим, что во многом на колебания стоимости оказывают не всегда суммы утильбора, а волатильность курсов валюты, затраты на логистику, и, конечно, очень существенную роль влияет ставка автокредитования", - сказал министр.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал, что влияет на колебания стоимости машин
31 октября, 09:38
Алиханов отметил, что после индексации утилизационного сбора в октябре прошлого года и в январе этого года драматичного роста цен не наблюдалось.
"Исходя из динамики цен у официальных дилеров, спустя два шага индексации, прошедших в октябре прошлого года и в январе этого года, мы не увидели драматичного роста цен, которые прогнозировали отраслевые эксперты. Конечно, это во многом связано с фактором в том числе достаточно высоких стоков, которые формировались с середины прошлого года после объявления предыдущей индексации утилизационного сбора. То есть это тоже оказывало влияние на рынок", - добавил министр.
Он подчеркнул, что согласно статистике официальных продаж по большому количеству востребованных на рынке автомобилей происходило снижение розничных цен в дилерских центрах. Также корректировки утилизационного сбора не оказывают существенного влияния на стоимость российских автомобилей.
"Предыдущие нововведения действительно могут сказаться на стоимости именно частного ввоза, несомненно, особенно санкционных иномарок это будет касаться. То есть, по сути, тех брендов, которые три года назад приняли решение об уходе с рынка в одностороннем порядке, переложив ответственность по обслуживанию находящейся в эксплуатации техники на своих российских преемников, либо просто бросили своих потребителей без любых возможностей легальной покупки автокомпонентов и техобслуживания", — пояснил Алиханов.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Мантуров поручил на месяц отложить введение новых правил расчета утильсбора
14 октября, 17:43
 
