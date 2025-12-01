Алиханов рассказал о влиянии волатильности курсов на стоимость автомобилей

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что на колебания стоимости автомобилей в России оказывают влияние волатильность курсов валюты, затраты на логистику и ставка автокредитования.

"Что касается влияния на цены, то мы внимательно анализировали и анализируем влияние наших решений в части индексации утильсбора на доступности автомобилей для граждан. Видим, что во многом на колебания стоимости оказывают не всегда суммы утильбора, а волатильность курсов валюты, затраты на логистику, и, конечно, очень существенную роль влияет ставка автокредитования", - сказал министр.

Алиханов отметил, что после индексации утилизационного сбора в октябре прошлого года и в январе этого года драматичного роста цен не наблюдалось.

"Исходя из динамики цен у официальных дилеров, спустя два шага индексации, прошедших в октябре прошлого года и в январе этого года, мы не увидели драматичного роста цен, которые прогнозировали отраслевые эксперты. Конечно, это во многом связано с фактором в том числе достаточно высоких стоков, которые формировались с середины прошлого года после объявления предыдущей индексации утилизационного сбора. То есть это тоже оказывало влияние на рынок", - добавил министр.

Он подчеркнул, что согласно статистике официальных продаж по большому количеству востребованных на рынке автомобилей происходило снижение розничных цен в дилерских центрах. Также корректировки утилизационного сбора не оказывают существенного влияния на стоимость российских автомобилей.