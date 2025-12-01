Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о выпуске автомобилей перезапущенными заводами - РИА Новости, 01.12.2025
00:15 01.12.2025
Алиханов рассказал о выпуске автомобилей перезапущенными заводами
экономика
россия
антон алиханов
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика, россия, антон алиханов, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о выпуске автомобилей перезапущенными заводами

Производство автомобилей
Производство автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Перезапущенные после уходов иностранцев автомобильные площадки в России за январь-октябрь текущего года произвели в 1,5 раза больше автомобилей по отношению к аналогичному периоду прошлого года - около 300 тысяч единиц, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Если говорить еще несколько слов про эти заводы, то эти перезапущенные новые заводы выпустили уже порядка 300 тысяч автомобилей (за январь-октябрь 2025 года - ред.) - это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8% больше, чем за весь прошлый год они смогли выпустить", - сказал министр.
Из презентации главы Минпромторга РФ следует, что доля произведенных автомобилей перезапущенными заводами за 10 месяцев текущего года составила 44%.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил в интервью РИА Новости, что почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России на сегодняшний день перезапущены, 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны быть запущены в 2026 году.
Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие бренды, заявил Алиханов
20 февраля, 15:09
Экономика Россия Антон Алиханов Денис Мантуров Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
