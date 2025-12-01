Алиханов рассказал о выпуске автомобилей перезапущенными заводами

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Перезапущенные после уходов иностранцев автомобильные площадки в России за январь-октябрь текущего года произвели в 1,5 раза больше автомобилей по отношению к аналогичному периоду прошлого года - около 300 тысяч единиц, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Если говорить еще несколько слов про эти заводы, то эти перезапущенные новые заводы выпустили уже порядка 300 тысяч автомобилей (за январь-октябрь 2025 года - ред.) - это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8% больше, чем за весь прошлый год они смогли выпустить", - сказал министр.