https://ria.ru/20251201/alihanov-2058808581.html
Алиханов: около 80% автомобилистов не коснется повышение утильсбора
Алиханов: около 80% автомобилистов не коснется повышение утильсбора - РИА Новости, 01.12.2025
Алиханов: около 80% автомобилистов не коснется повышение утильсбора
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:13:00+03:00
2025-12-01T00:13:00+03:00
2025-12-01T00:14:00+03:00
авто
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_1d227ca6007174f139a000e2268e39a1.jpg
https://ria.ru/20251031/utilsbor-2052009507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_17d4701d9b00b88351042fa00f7ae3fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов: около 80% автомобилистов не коснется повышение утильсбора
Алиханов: большинство покупателей автомобилей не коснется повышение утильсбора
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом большинство потребителей изменения в расчета утилизационного сбора не коснутся.
"Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% текущего парка автомобилей – это автомобили до 160 л.с. Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей, мы не затрагиваем этими изменениями", - сказал министр.
В начале ноября текущего года правительство РФ
утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года.
В механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.