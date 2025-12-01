Рейтинг@Mail.ru
Алиханов: около 80% автомобилистов не коснется повышение утильсбора
00:13 01.12.2025
Алиханов: около 80% автомобилистов не коснется повышение утильсбора
Алиханов: около 80% автомобилистов не коснется повышение утильсбора
2025
авто, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Алиханов: около 80% автомобилистов не коснется повышение утильсбора

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом большинство потребителей изменения в расчета утилизационного сбора не коснутся.
"Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% текущего парка автомобилей – это автомобили до 160 л.с. Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей, мы не затрагиваем этими изменениями", - сказал министр.
В начале ноября текущего года правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года.
В механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора
31 октября, 09:04
31 октября, 09:04
 
Авто, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
