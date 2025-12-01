Гособвинение запросит наказание Акунину* по второму делу

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гособвинение в среду запросит наказание писателю Борису Акунину* (иноагент Григорий Чхартишвили*) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить судебное заседание на третье декабря", - огласила решение судья.

Предполагалось, что прения сторон пройдут сегодня, однако прокурор попросил суд предоставить время для подготовки.

В понедельник состоялось первое заседание по существу, в ходе которого был допрошен свидетель из Роскомнадзора , а также изучены материалы по делу. Адвокат Акунина* не стала озвучивать свою позицию касаемо предъявленного обвинения, уточнив, что выскажется в прениях.

По данным столичной прокуратуры, Чхартишвили*, будучи дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, с февраля по август "разместил в социальной сети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".

Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.