https://ria.ru/20251201/akunin-2058921329.html
Гособвинение запросит наказание Акунину* по второму делу
Гособвинение запросит наказание Акунину* по второму делу - РИА Новости, 01.12.2025
Гособвинение запросит наказание Акунину* по второму делу
Гособвинение в среду запросит наказание писателю Борису Акунину* (иноагент Григорий Чхартишвили*) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:46:00+03:00
2025-12-01T13:46:00+03:00
2025-12-01T13:46:00+03:00
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_8a5c025d0f3610ba9ad6b8f14b970e7f.jpg
https://ria.ru/20250715/akunin-2029149532.html
https://ria.ru/20251023/akunin-2050009850.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_6a785d7c4596b2b88382cc064c19d656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Гособвинение запросит наказание Акунину* по второму делу
Гособвинение запросит наказание писателю Акунину по второму делу в среду
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гособвинение в среду запросит наказание писателю Борису Акунину* (иноагент Григорий Чхартишвили*) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить судебное заседание на третье декабря", - огласила решение судья.
Предполагалось, что прения сторон пройдут сегодня, однако прокурор попросил суд предоставить время для подготовки.
В понедельник состоялось первое заседание по существу, в ходе которого был допрошен свидетель из Роскомнадзора
, а также изучены материалы по делу. Адвокат Акунина* не стала озвучивать свою позицию касаемо предъявленного обвинения, уточнив, что выскажется в прениях.
По данным столичной прокуратуры, Чхартишвили*, будучи дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, с февраля по август "разместил в социальной сети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".
Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
*Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также признан иноагентом