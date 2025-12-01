https://ria.ru/20251201/afrika-2058827861.html
Подготовка Киевом террористов в Африке возмутительна, заявил глава МО ЦАР
Подготовка Киевом террористов в Африке возмутительна, заявил глава МО ЦАР
Подготовка террористов на африканском континенте усилиями киевского режима возмутительна и не имеет оправданий, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны... РИА Новости, 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Подготовка террористов на африканском континенте усилиями киевского режима возмутительна и не имеет оправданий, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Мы получаем оперативную информацию о подобных фактах от наших соседей и уделяем ей пристальное внимание. Это возмутительно и не имеет оправдания", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения Республики.
Как отметил министр, власти ЦАР
пока не располагают информацией о подобных инцидентах на территории своей страны, но подготовленные киевским режимом террористы могут попасть в ЦАР через соседние страны, отмечает он.
"В настоящий момент, мы не располагаем о подобных инцидентах на территории ЦАР, но по непроверенной информации украинские военные специалисты занимаются подготовкой террористов на территории Алжира
, Чада
, Мавритании
, и затем эти террористы проникают через сопредельные государства к нам", - добавил Клод Рамо Биро.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
ранее заявила РИА Новости, что Киев
, не имея возможности победить РФ
на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке
, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве
африканских государствах.
В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии
.
Первого декабря в ЦАР отмечают День провозглашения Республики. В эту дату в 1958 году бывшая французская колония получила автономию, а уже через два года, в 1960 году, страна обрела независимость.