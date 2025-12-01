МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Подготовка террористов на африканском континенте усилиями киевского режима возмутительна и не имеет оправданий, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.

"Мы получаем оперативную информацию о подобных фактах от наших соседей и уделяем ей пристальное внимание. Это возмутительно и не имеет оправдания", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения Республики.

Как отметил министр, власти ЦАР пока не располагают информацией о подобных инцидентах на территории своей страны, но подготовленные киевским режимом террористы могут попасть в ЦАР через соседние страны, отмечает он.

Чада, "В настоящий момент, мы не располагаем о подобных инцидентах на территории ЦАР, но по непроверенной информации украинские военные специалисты занимаются подготовкой террористов на территории Алжира Мавритании , и затем эти террористы проникают через сопредельные государства к нам", - добавил Клод Рамо Биро.

В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии