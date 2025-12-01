Рейтинг@Mail.ru
Подготовка Киевом террористов в Африке возмутительна, заявил глава МО ЦАР - РИА Новости, 01.12.2025
06:24 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/afrika-2058827861.html
Подготовка Киевом террористов в Африке возмутительна, заявил глава МО ЦАР
Подготовка Киевом террористов в Африке возмутительна, заявил глава МО ЦАР
Подготовка террористов на африканском континенте усилиями киевского режима возмутительна и не имеет оправданий, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
цар
киев
африка
мария захарова
цар
киев
африка
В мире, ЦАР, Киев, Африка, Мария Захарова
© Фото : Claude Rameaux Bireaux Клод Рамо Биро
Клод Рамо Биро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Claude Rameaux Bireaux
Клод Рамо Биро. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Подготовка террористов на африканском континенте усилиями киевского режима возмутительна и не имеет оправданий, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Мы получаем оперативную информацию о подобных фактах от наших соседей и уделяем ей пристальное внимание. Это возмутительно и не имеет оправдания", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения Республики.
Россия потребовала в ООН расследовать поддержку Украиной боевиков в Африке
20 августа, 19:53
Россия потребовала в ООН расследовать поддержку Украиной боевиков в Африке
20 августа, 19:53
Как отметил министр, власти ЦАР пока не располагают информацией о подобных инцидентах на территории своей страны, но подготовленные киевским режимом террористы могут попасть в ЦАР через соседние страны, отмечает он.
"В настоящий момент, мы не располагаем о подобных инцидентах на территории ЦАР, но по непроверенной информации украинские военные специалисты занимаются подготовкой террористов на территории Алжира, Чада, Мавритании, и затем эти террористы проникают через сопредельные государства к нам", - добавил Клод Рамо Биро.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
Первого декабря в ЦАР отмечают День провозглашения Республики. В эту дату в 1958 году бывшая французская колония получила автономию, а уже через два года, в 1960 году, страна обрела независимость.
СМИ: Украина тщетно борется с Россией за влияние в Африке
26 июня, 06:57
СМИ: Украина тщетно борется с Россией за влияние в Африке
26 июня, 06:57
 
