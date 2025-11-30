Рейтинг@Mail.ru
Итальянский зоопарк подарил японских макак коллегам в Ростовской области
20:08 30.11.2025
Итальянский зоопарк подарил японских макак коллегам в Ростовской области
Итальянский зоопарк подарил японских макак коллегам в Ростовской области
Крупнейший зоопарк Италии Bioparco di Roma, расположенный в Риме на территории парка Вилла Боргезе, подарил 24 японские макаки зоопарку "Малинки", находящемуся... РИА Новости, 30.11.2025
Итальянский зоопарк подарил японских макак коллегам в Ростовской области

Bioparco di Roma подарил 24 японские макаки зоопарку "Малинки"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Крупнейший зоопарк Италии Bioparco di Roma, расположенный в Риме на территории парка Вилла Боргезе, подарил 24 японские макаки зоопарку "Малинки", находящемуся недалеко от города Шахты в Ростовской области, сообщила РИА Новости директор российского парка Элеонора Моргунова.
"Итальянский зоопарк Bioparco di Roma подарил 24 японские макаки Южному парку птиц "Малинки", - сказала Моргунова.
Она добавила, что Bioparco di Roma – крупнейший зоопарк Италии, он находится в Риме на территории парка Вилла Боргезе.
По словам Моргуновой, переговоры с итальянцами шли чуть меньше года. Сейчас японские макаки находятся на карантине и проходят обследования перед выпуском в вольер. Планируется, что новая экспозиция "Японские макаки" откроется в конце декабря.
"Открытие запланировано 25 декабря 2025 года. Экспозиция представит зону Японии и всей восточной части России - подобных тематических территорий в нашей стране нет", - отметила собеседница агентства.
Она рассказала, что для этого был построен "огромный тематический вольер" согласно требованиям к содержанию этих животных. Специальные температурные условия японским макакам не нужны, они могут комфортно жить даже на морозе, но все же для них сделали теплый вольер.
"По питанию мы получили особые рекомендации от римского зоопарка", - уточнила Моргунова.
По ее словам, сотрудники зоопарка готовились к прибытию обезьян из Италии, чтобы усовершенствовать практические навыки по уходу и взаимодействию с животными, делегация из "Малинок" посетила Московский зоопарк.
Италия, Ростовская область, Рим, Московский зоопарк
 
 
