Картина Рубенса, считавшаяся пропавшей 400 лет, ушла с молотка на аукционе
Культура
 
19:34 30.11.2025
Картина Рубенса, считавшаяся пропавшей 400 лет, ушла с молотка на аукционе
Картина Рубенса, считавшаяся пропавшей 400 лет, ушла с молотка на аукционе
Картина знаменитого фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте", считавшаяся утраченной более 400 лет, продана на аукционе Osenat в Версале
2025-11-30T19:34:00+03:00
2025-11-30T19:34:00+03:00
Картина Рубенса, считавшаяся пропавшей 400 лет, ушла с молотка на аукционе

Считавшуюся пропавшей 400 лет картину Рубенса продали за 3 миллиона евро

© Фото : Pierrick Daul / Ville de VersaillesПитер Пауль Рубенс "Христос на кресте"
Питер Пауль Рубенс Христос на кресте - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Pierrick Daul / Ville de Versailles
Питер Пауль Рубенс "Христос на кресте". Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Картина знаменитого фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте", считавшаяся утраченной более 400 лет, продана на аукционе Osenat в Версале недалеко от Парижа за 2,9 миллиона евро, сообщает газета Parisien.
"В воскресенье "Христос на кресте" Питера Пауля Рубенса был продан на аукционе при переполненном зале в доме Osenat в Версале... за 2 940 798 евро, включая комиссию", - сообщает издание.
Лот оценивался в 1-2 миллиона евро, а стартовая цена составила 500 тысяч евро, добавляет газета.
Агентство Франс Пресс передавало в сентябре, что оценщик и глава аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена обнаружил в одном из особняков в Париже картину "Христос на кресте", считавшуюся утраченной с 1613 года.
Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - нидерландский (фламандский) художник, один из основоположников барочной живописи. Творческое наследие Рубенса насчитывает примерно 3 тысячи картин.
Культура
 
 
