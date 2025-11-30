Картина Рубенса, считавшаяся пропавшей 400 лет, ушла с молотка на аукционе

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Картина знаменитого фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте", считавшаяся утраченной более 400 лет, продана на аукционе Osenat в Версале недалеко от Парижа за 2,9 миллиона евро, сообщает газета Parisien.