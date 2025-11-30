Картина Рубенса, считавшаяся пропавшей 400 лет, ушла с молотка на аукционе

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Картина знаменитого фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте", считавшаяся утраченной более 400 лет, продана на аукционе Osenat в Версале недалеко от Парижа за 2,9 миллиона евро, сообщает газета Parisien.
"В воскресенье "Христос на кресте" Питера Пауля Рубенса был продан на аукционе при переполненном зале в доме Osenat в Версале... за 2 940 798 евро, включая комиссию", - сообщает издание.
Лот оценивался в 1-2 миллиона евро, а стартовая цена составила 500 тысяч евро, добавляет газета.
Агентство Франс Пресс передавало в сентябре, что оценщик и глава аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена обнаружил в одном из особняков в Париже картину "Христос на кресте", считавшуюся утраченной с 1613 года.
Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - нидерландский (фламандский) художник, один из основоположников барочной живописи. Творческое наследие Рубенса насчитывает примерно 3 тысячи картин.
