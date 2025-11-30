Рейтинг@Mail.ru
Жители Тюменской области отправили в зону СВО гуманитарный конвой - РИА Новости, 30.11.2025
23:47 30.11.2025
Жители Тюменской области отправили в зону СВО гуманитарный конвой
надежные люди
тюмень
тюменская область
тюмень
тюменская область
тюмень, тюменская область
Надежные люди, Тюмень, Тюменская область
ТЮМЕНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Жители Тюменской области отправили в зону специальной военной операции гуманитарный конвой, груз предназначен для 20 воинских подразделений, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.
"На этой неделе из парка Пограничников отправилась 35-я партия гуманитарного груза, организованная общественной организацией "Ветераны пограничники Тюменской области". Вся помощь собрана силами жителей нашей области и передана в рамках проекта "Тюмень для Победы". В этот раз было собрано 13 грузовых машин, в составе конвоя передано имущество для 20 воинских подразделений", - написал Афанасьев в своем Тelegram-канале.
В отправленном конвое два автомобиля "Нива" и один УАЗ, 15 мотоциклов, 25 радиостанций и аккумуляторов к ним, 20 маскировочных сетей, четыре детектора дронов и семь квадрокоптеров "Мавик", стройматериалы, электрооборудование, генераторы и отопители, медицинские изделия и лекарства, офисная техника. Транспортные услуги оплачены с городского благотворительного счета "Победа".
"Отправленная партия будет доставлена в города Краснодон, МариупольДонецк, БелгородКурск, где её передадут в воинские подразделения", - уточнил мэр Тюмени.
По словам Афанасьева, за всё время в зону спецоперации тюменским военнослужащим было доставлено более 800 автомобилей и свыше 2,5 тысяч тонн жизненно важных грузов. В сборе помощи активно участвуют школьники. Многие руководители компаний вместе со своими сотрудниками приобретают генераторы, радиостанции, строительные материалы и др.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Большую партию груза из Магадана доставили в зону СВО
Надежные людиТюменьТюменская область
 
 
