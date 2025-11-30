Жители Тюменской области отправили в зону СВО гуманитарный конвой

По словам Афанасьева, за всё время в зону спецоперации тюменским военнослужащим было доставлено более 800 автомобилей и свыше 2,5 тысяч тонн жизненно важных грузов. В сборе помощи активно участвуют школьники. Многие руководители компаний вместе со своими сотрудниками приобретают генераторы, радиостанции, строительные материалы и др.