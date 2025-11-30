Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека погибли при ударе беспилотников - РИА Новости, 30.11.2025
13:18 30.11.2025 (обновлено: 14:55 30.11.2025)
В Белгородской области два человека погибли при ударе беспилотников
В Белгородской области два человека погибли при ударе беспилотников - РИА Новости, 30.11.2025
В Белгородской области два человека погибли при ударе беспилотников
Два мирных жителя погибли при атаке украинских БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2025
В Белгородской области два человека погибли при ударе беспилотников

В Белгородской области два человека погибли, один ранен при атаке дронов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Два мирных жителя погибли при атаке украинских БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Березовка Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте", — написал он.
Само транспортное средство сгорело, уточнил Гладков.
Помимо этого, в селе Мощеное в Грайворонском округе FPV-дрон взорвался на территории частного дома. Пострадавшего доставили в местную ЦРБ в тяжелом состоянии с осколочными ранениями. Жилище, хозпостройка и машина получили повреждения, добавил губернатор.
ВСУ ежедневно атакуют российские регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
