В Белгородской области два человека погибли при ударе беспилотников

"В селе Березовка Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте", — написал он.

Помимо этого, в селе Мощеное в Грайворонском округе FPV-дрон взорвался на территории частного дома. Пострадавшего доставили в местную ЦРБ в тяжелом состоянии с осколочными ранениями. Жилище, хозпостройка и машина получили повреждения, добавил губернатор.