"Защищать некому". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским

"Поскольку Ермак был готов принимать на себя критику правительства, Зеленскому некому будет защищать его от пристального внимания к его собственным решениям", — говорится в публикации.

Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.