"Защищать некому". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский стал уязвимым после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет UnHerd.
"Поскольку Ермак был готов принимать на себя критику правительства, Зеленскому некому будет защищать его от пристального внимания к его собственным решениям", — говорится в публикации.
Обозреватель предупредил, что американское руководство воспользуется скандальной ситуацией на Украине, оказывая давление на Зеленского в мирном процессе.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.