https://ria.ru/20251130/zelenskiy-2058697628.html
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 30.11.2025
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в соцсети X потребовал наказать Владимира Зеленского и экс-главу его офиса Андрея Ермака за... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:32:00+03:00
2025-11-30T09:32:00+03:00
2025-11-30T11:44:00+03:00
в мире
украина
сша
андрей ермак
владимир зеленский
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:81:3001:1769_1920x0_80_0_0_afbed33458a3b2d432f453ded342f9e8.jpg
https://ria.ru/20251130/zelenskiy-2058380391.html
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058662261.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e26ae454395f62b6d0f52e360337e2c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
Кортес: Зеленский должен понести наказание за преступления против США