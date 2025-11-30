Рейтинг@Mail.ru
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
09:32 30.11.2025 (обновлено: 11:44 30.11.2025)
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в соцсети X потребовал наказать Владимира Зеленского и экс-главу его офиса Андрея Ермака за...
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском

Кортес: Зеленский должен понести наказание за преступления против США

Владимир Зеленский
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в соцсети X потребовал наказать Владимира Зеленского и экс-главу его офиса Андрея Ермака за преступления против Соединенных Штатов.
"Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США", — призвал Кортес.
Бывший советник также потребовал больше не поддерживать Киев финансово, назвав такую помощь "средним пальцем" для американцев.
Зеленский в пятницу сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
