"Подступят к Киеву": на Западе предсказали скорое свержение Зеленского

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Развивающийся на Украине коррупционный скандал — лишь поверхностный симптом внутреннего политического гниения, которое закончится свержением Зеленского и российским военным триумфом, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Это (последствия коррупционного скандала. — Прим. ред.) — не только кризис для Зеленского, но и симптом более широкого кризиса, с которым столкнулась вся Украина. Во-первых, уход Ермака может быть добровольным, способом личного побега с политической арены. <…> Ермак, возможно, начал беспокоиться о том, что русские вскоре подступят к Киеву, из-за чего не захотел оставаться там и воспользовался этим способом уйти", — сказал он.
Внутриэлитное разложение, по словам эксперта, активизировалось из-за успехов Вооруженных сил России на поле боя, а также обозначенного в Соединенных Штатах стремления к мирному урегулированию.
"Главное, что нужно понимать, – это то, что этот коррупционный кризис не мог бы случиться, если бы не было более широких условий для его появления — если бы не казалось, что линия фронта на Украине находятся в неделях от полного краха и если бы не было явных признаков того, что США пришли к важному выводу о том, что Киев уже проиграл", — добавил Меркурис.
Согласно аналитику, совокупность этих факторов не оставляет украинскому обществу выбора, кроме как свергнуть нелегитимного главу киевского режима, который довел государство до полного краха.
"Я прекрасно понимаю, что в этих условиях люди на Украине начнут говорить: "Сейчас самое время нанести удар, начать действовать против Зеленского". <…> Повторюсь, это симптом краха. Ничего этого не произошло бы, если бы мы не были свидетелями катастрофической ситуации и если бы русские не наступали…" — резюмирует он.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого заявило о проведении обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, в итоге сотрудники бюро не стали предъявлять никому обвинений.