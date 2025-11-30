Рейтинг@Mail.ru
"Подступят к Киеву": на Западе предсказали скорое свержение Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 30.11.2025 (обновлено: 11:13 30.11.2025)
"Подступят к Киеву": на Западе предсказали скорое свержение Зеленского
"Подступят к Киеву": на Западе предсказали скорое свержение Зеленского

Аналитик Меркурис: коррупционный кризис указывает на скорый коллапс Киева

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Развивающийся на Украине коррупционный скандал — лишь поверхностный симптом внутреннего политического гниения, которое закончится свержением Зеленского и российским военным триумфом, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«
"Это (последствия коррупционного скандала. — Прим. ред.) — не только кризис для Зеленского, но и симптом более широкого кризиса, с которым столкнулась вся Украина. Во-первых, уход Ермака может быть добровольным, способом личного побега с политической арены. <…> Ермак, возможно, начал беспокоиться о том, что русские вскоре подступят к Киеву, из-за чего не захотел оставаться там и воспользовался этим способом уйти", — сказал он.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Экс-глава военного комитета НАТО заявил о риске разрушения Украины
00:45
Внутриэлитное разложение, по словам эксперта, активизировалось из-за успехов Вооруженных сил России на поле боя, а также обозначенного в Соединенных Штатах стремления к мирному урегулированию.
«
"Главное, что нужно понимать, – это то, что этот коррупционный кризис не мог бы случиться, если бы не было более широких условий для его появления — если бы не казалось, что линия фронта на Украине находятся в неделях от полного краха и если бы не было явных признаков того, что США пришли к важному выводу о том, что Киев уже проиграл", — добавил Меркурис.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
CNN: отставка Ермака может стать самым серьезным испытанием для Зеленского
Вчера, 15:20
Согласно аналитику, совокупность этих факторов не оставляет украинскому обществу выбора, кроме как свергнуть нелегитимного главу киевского режима, который довел государство до полного краха.
«
"Я прекрасно понимаю, что в этих условиях люди на Украине начнут говорить: "Сейчас самое время нанести удар, начать действовать против Зеленского". <…> Повторюсь, это симптом краха. Ничего этого не произошло бы, если бы мы не были свидетелями катастрофической ситуации и если бы русские не наступали…" — резюмирует он.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого заявило о проведении обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, в итоге сотрудники бюро не стали предъявлять никому обвинений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили о раздражении Трампа из-за Украины
Вчера, 05:07
 
