Зеленского ждет новый раунд давления США, пишут СМИ

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Владимира Зеленского в свете переговоров украинской делегации с американской ждет новый раунд давления США на фоне необходимости мирного урегулирования конфликта, коррупционного скандала на Украине и продолжающихся боевых действий, пишет газета Washington Post.
"Зеленский на следующей неделе столкнется с новым раундом давления со стороны США, которые потребуют от него достичь соглашения о прекращении войны с Россией, в то время как его ближайшее окружение втянуто в коррупционный скандал, лидеры оппозиции призывают к полной перетасовке правительства, а Москва продолжает беспрестанно бомбить его страну, подготавливая почву для одного из самых политически опасных моментов жизни лидера военного времени", - говорится в статье.
При этом депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил газете, что вместо реальных перемен в рядах власти Зеленский "отправил в отставку одного фигуранта коррупционного скандала (экс-главу офиса Зеленского, Андрея Ермака) и назначил главой переговорной группы другого (Рустема Умерова)".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.