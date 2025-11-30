"Стало еще хуже". Зеленский столкнулся с нерешаемыми проблемами

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима теряет контроль над ситуацией в стране. Попытки сгладить последствия "миндичгейта" остаются тщетными. На этом фоне активизировались не только давние противники, но и вчерашние союзники. Каким может быть исход — в материале РИА Новости.

"Не хотят быть клоунами"

Дело Тимура Миндича раскололо лагерь политических союзников. Партия власти по-прежнему ждет каких-то решений Банковой, поскольку встреча с Зеленским по горячим следам скандала, вопреки ожиданиям, не помогла и лишь усугубила ситуацию.

Теперь фракция может, например, саботировать голосование за бюджет. Нужно 226 голосов, а не набирается и 150.

По словам нардепа Ярослава Железняка, в чате "Слуги народа" законопроект поддержали меньше 90 человек, остальные или высказались против, или вообще проигнорировали опрос. Якобы "ждут адекватной реакции" лидера на скандал.

И это лишь одна из множества проблем Зеленского. Из "Слуги народа" в ближайшее время хотят выйти более десятка депутатов, сообщает близкий к Петру Порошенко* экс-парламентарий Борислав Береза. Также Руслана Стефанчука на посту спикера Рады может сменить глава фракции Давид Арахамия.

Но менять расклад и идти на компромиссы главе режима непросто. Как отметил нардеп Дмитрий Разумков, входивший в команду Зеленского на выборах, он "не умеет работать не в диктаторском режиме".

"Правительства сейчас не существует. Рады не существует. Есть отдел при офисе президента, называемый кабмином. Есть отдел при офисе президента по законодательной работе под названием Верховная рада. <…> В такое правительство никто не пойдет, потому что никто не хочет быть клоуном. Все решения принимаются не премьерами и не министрами, а по звонку из офиса", — подчеркивает Разумков.

Запах нафталина

Призывать к смещению единолично правящего Зеленского было бы слишком для украинских политиков. Поэтому пока парламентские фракции пытаются добиться роспуска правительства Юлии Свириденко и формирования нового кабмина.

Партия Порошенко* "Европейская солидарность" предложила "Батькивщине" бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая выступает за "правительство национального единства", объединиться в этом и сделать первый шаг для выхода из политического кризиса.

"Кабмин превратился в удобный инструмент коррупционной группы, который полностью разрушил систему государственного управления", — говорится в заявлении "Европейской солидарности".

Депутат Анна Скороход уверена, что Зеленский согласится в итоге на формирование некоего "временного правительства на несколько месяцев". Это должно подготовить Украину к выборам.

Причем возглавить его может экс-главком ВСУ, ныне посол в Британии Валерий Залужный, поддерживаемый западными партнерами Киева. А вот шансы Порошенко*, по мнению Скороход, не очень велики.

"Руководителей Украины сейчас назначает Запад. Но конечно, можно стряхнуть нафталин с Порошенко* и Тимошенко, слепить какой-то образ и сказать: "Смотрите, а при них-то было еще и ничего". Экс-президенту и бывшему премьеру выгодно подталкивать режим в пропасть: Зеленский — их личный противник. При этом они надеются, что восстановление позиций позволит им тоже участвовать в коррупционных схемах на миллионы долларов", — уточнил в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.

Конечная цель

Дело Миндича обнуляет шансы Зеленского на переизбрание. Недовольство им растет. Однако в стране "прекрасно научились" подавлять любую протестную активность, указывает украинский политтехнолог Андрей Золотарев.

Тем не менее "перманентная политическая турбулентность" весьма вероятна. После завершения конфликта стране грозит "новая Руина" — гражданская война наподобие междоусобицы в период распада гетманщины в XVII веке.

"У государства, тем более при внешней поддержке, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранить внутриполитическую стабильность. Но появились игроки, раскачивающие ситуацию. Как видим, конструкция власти поплыла", — говорит Золотарев.

Киевские власти столкнулись с "кризисом монобольшинства" — то есть отсутствием единства в парламенте. Нужны выборы, однако даже в случае отмены военного положения провести парламентскую кампанию, утверждает Разумков, по прежним правилам невозможно — слишком многое изменилось с 2022-го.

Впрочем, Киев на всякий случай подстраховался, разрешив украинцам в возрасте до 22 лет уехать из страны. Возможный протестный актив сократился.

"Сто тысяч человек, способных выйти на улицы, сегодня не на Украине. Они не вернутся. То есть риски для власти существенно уменьшились", — отметил Разумков.

Тем не менее положение Зеленского крайне сложное. Те, кто повышают градус внутриполитической напряженности, подбираются именно к нему, подчеркивает Дудчак. Вопрос в том, чего от него хотят добиться — отставки или уступок на мирных переговорах. Пока глава киевского режима демонстрирует, что не готов ни к тому, ни к другому.