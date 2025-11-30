Средняя зарплата в четырех регионах России превысила 150 тысяч рублей

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата в Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Москве и Магаданской области превысила 150 тысяч рублей, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за август этого года, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Средняя зарплата за период с января этого года по август в Чукотском автономном округе составила 208 599 рублей в месяц, в Ямало-Ненецком - 178 393 рублей, в Москве - 171 044 рублей, а в Магаданской области - 163 650 рублей.