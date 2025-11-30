Рейтинг@Mail.ru
Средняя зарплата в четырех регионах России превысила 150 тысяч рублей - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/zarplata-2058717063.html
Средняя зарплата в четырех регионах России превысила 150 тысяч рублей
Средняя зарплата в четырех регионах России превысила 150 тысяч рублей - РИА Новости, 30.11.2025
Средняя зарплата в четырех регионах России превысила 150 тысяч рублей
Средняя зарплата в Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Москве и Магаданской области превысила 150 тысяч рублей, следует из данных Единой... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T12:14:00+03:00
2025-11-30T12:14:00+03:00
чукотский автономный округ
москва
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_21a63bae73142a9623f52174dadb235c.jpg
https://ria.ru/20251117/zarplaty-2055362888.html
чукотский автономный округ
москва
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4f86dd5a6d33efc41ef78c57e916e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чукотский автономный округ, москва, магаданская область
Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область
Средняя зарплата в четырех регионах России превысила 150 тысяч рублей

В четырех регионах России зафиксировали средние зарплаты свыше 150 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата в Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Москве и Магаданской области превысила 150 тысяч рублей, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за август этого года, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 года: Чукотский автономный округ - 192 934 рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ - 173 480, город Москва - 161 100, Магаданская область - 152 498", - говорится в данных.
Средняя зарплата за период с января этого года по август в Чукотском автономном округе составила 208 599 рублей в месяц, в Ямало-Ненецком - 178 393 рублей, в Москве - 171 044 рублей, а в Магаданской области - 163 650 рублей.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Названы отрасли, где зарплаты за год просели сильнее всего
17 ноября, 04:02
 
Чукотский автономный округМоскваМагаданская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала