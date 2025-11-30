Рейтинг@Mail.ru
"Зомби-война": на Западе заявили о подготовке к удару по России
01:12 30.11.2025 (обновлено: 10:03 30.11.2025)
"Зомби-война": на Западе заявили о подготовке к удару по России
"Зомби-война": на Западе заявили о подготовке к удару по России - РИА Новости, 30.11.2025
"Зомби-война": на Западе заявили о подготовке к удару по России
Позиция многих западных столиц все больше приобретает черты спекулянтов, которые, чтобы не потерять все, повышают ставки, начав, по сути, зомби-войну против... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
москва
евросоюз
нато
россия
европа
москва
россия
европа
в мире, москва, евросоюз, нато, россия, европа
В мире, Москва, Евросоюз, НАТО, Россия, Европа
"Зомби-война": на Западе заявили о подготовке к удару по России

AntiDiplomatico: Запад переходит к безумной форме противостояния с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiВоенный НАТО
Военный НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Военный НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Позиция многих западных столиц все больше приобретает черты спекулянтов, которые, чтобы не потерять все, повышают ставки, начав, по сути, зомби-войну против России, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico.
«
"Поражение войск киевского режима на украинском поле боя становится все более очевидным. <…> На базе этого поведение Европы нельзя назвать безрассудным, оно явно основано на полном отрицании реальности, а именно доказательств того, что Украина проиграла конфликт, несмотря на огромную военную, дипломатическую и экономическую помощь со стороны НАТО, США и ЕС", — сообщается в статье.
"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией
"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией
28 ноября, 00:56
Отказ от традиционных западных средств конфронтации в отношениях с Москвой, по словам автора материала, продиктован полной потерей Европой стратегического контроля над ситуацией. Согласно тексту, подобные действия Запада можно определить не иначе как зомби-войну.
«
"Военное и дипломатическое поражение Запада, даже более критическое, чем поражение Украины, может привести к краху всего проекта "Европа". <…> В этом контексте идея продолжения конфликта с Россией приобретает вид безответственного прыжка в бездну, типичного для тех, кто считает, что потерял все, и поэтому вынужден начать все заново в надежде на удачу. Это фактически представляет собой европейскую зомби-войну против России", — резюмирует издание.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТОу своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Французский военнослужащий во время учений НАТО
"Вдоль границ России". В США сделали заявление о войне Европы с Москвой
30 октября, 15:08
 
В миреМоскваЕвросоюзНАТОРоссияЕвропа
 
 
