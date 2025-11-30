«

"Военное и дипломатическое поражение Запада, даже более критическое, чем поражение Украины, может привести к краху всего проекта "Европа". <…> В этом контексте идея продолжения конфликта с Россией приобретает вид безответственного прыжка в бездну, типичного для тех, кто считает, что потерял все, и поэтому вынужден начать все заново в надежде на удачу. Это фактически представляет собой европейскую зомби-войну против России", — резюмирует издание.