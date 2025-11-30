МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Позиция многих западных столиц все больше приобретает черты спекулянтов, которые, чтобы не потерять все, повышают ставки, начав, по сути, зомби-войну против России, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico.
"Поражение войск киевского режима на украинском поле боя становится все более очевидным. <…> На базе этого поведение Европы нельзя назвать безрассудным, оно явно основано на полном отрицании реальности, а именно доказательств того, что Украина проиграла конфликт, несмотря на огромную военную, дипломатическую и экономическую помощь со стороны НАТО, США и ЕС", — сообщается в статье.
"Военное и дипломатическое поражение Запада, даже более критическое, чем поражение Украины, может привести к краху всего проекта "Европа". <…> В этом контексте идея продолжения конфликта с Россией приобретает вид безответственного прыжка в бездну, типичного для тех, кто считает, что потерял все, и поэтому вынужден начать все заново в надежде на удачу. Это фактически представляет собой европейскую зомби-войну против России", — резюмирует издание.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТОу своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.