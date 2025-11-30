https://ria.ru/20251130/zaluzhnyy-2058738436.html
Залужный сделал провокационное заявление о ядерном оружии
Залужный сделал провокационное заявление о ядерном оружии
Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Telegraph потребовал разместить на Украине ядерное оружие. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T15:05:00+03:00
в мире, украина, валерий залужный, великобритания, сергей лавров, россия, обсе, nbc, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Залужный сделал провокационное заявление о ядерном оружии
Залужный назвал ядерное оружие на Украине гарантией безопасности