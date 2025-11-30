Рейтинг@Mail.ru
Залужный сделал провокационное заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 30.11.2025
15:05 30.11.2025 (обновлено: 17:27 30.11.2025)
Залужный сделал провокационное заявление о ядерном оружии
Залужный сделал провокационное заявление о ядерном оружии
Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Telegraph потребовал разместить на Украине ядерное оружие. РИА Новости, 30.11.2025
Залужный сделал провокационное заявление о ядерном оружии

Залужный назвал ядерное оружие на Украине гарантией безопасности

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Telegraph потребовал разместить на Украине ядерное оружие.
"Гарантии безопасности могли бы включать <…> размещение ядерного оружия на территории Украины", — утверждает он.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Киев не может отвергать прекращение конфликта, заявил Залужный
Вчера, 02:05
В августе глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия.
Министр также подчеркнул, что документ сопровождался декларацией об уважении прав человека и принципов ОБСЕ, которую нарушили те, кто пришел к власти на Украине в 2014 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Добей его": Киев проиграл смертельную битву
Вчера, 08:00
 
