Захарова прокомментировала отставку Андрея Ермака
Отставка Андрея Ермака - очередной пиар-ход киевского режима, всю эту шайку надо судить как преступников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 30.11.2025
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отставка Андрея Ермака - очередной пиар-ход киевского режима, всю эту шайку надо судить как преступников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это, конечно, все очередной пиар-ход. Киевский режим очередной срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился. А на самом деле это вопрос не про отставку, это вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить. И судить не только за внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, а судить как международных преступников", - сказала она журналистам.