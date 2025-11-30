Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала отставку Андрея Ермака - РИА Новости, 30.11.2025
11:52 30.11.2025
Захарова прокомментировала отставку Андрея Ермака
Захарова прокомментировала отставку Андрея Ермака

Захарова назвала отставку Ермака очередным пиар-ходом Киева

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отставка Андрея Ермака - очередной пиар-ход киевского режима, всю эту шайку надо судить как преступников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это, конечно, все очередной пиар-ход. Киевский режим очередной срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился. А на самом деле это вопрос не про отставку, это вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить. И судить не только за внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, а судить как международных преступников", - сказала она журналистам.
Медведчук рассказал, что интересовало экс-главу офиса Зеленского Ермака
