В Японии авиакомпания отменила 101 рейс из-за проблем у Airbus

ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Японская All Nippon Airways (ANA) была вынуждена отменить 101 рейс из-за необходимости обновить программное обеспечение на самолетах Airbus А320 и А321, передает агентство Киодо.

В субботу отмене подлежали 95 рейсов, в воскресенье к ним добавились еще шесть. Изменения графика полетов сказались на 13,73 тысячи пассажиров.

Авиакомпания рассчитывала потратить на обновление ПО на один самолет около четырех часов, в действительности это заняло два часа. В воскресенье все необходимые работы были завершены.

Ранее сообщалось, что около 6 тысяч самолет ов A 320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов.

В октябре американский телеканал ABC сообщил, что по меньшей мере три человека пострадали на борту пассажирского самолета A320 американской компании JetBlue во время рейса из мексиканского Канкуна Нью-Джерси после того, как воздушное судно начало терять высоту. Самолет совершил экстренную посадку в Тампе (штат Флорида ), где пострадавшие были госпитализированы.

В своем сообщении Airbus уведомила всех своих клиентов, использующих старое ПО, о необходимости "немедленно прекратить полеты" после технического анализа инцидента в США. В результате анализа было обнаружено, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, необходимые для системы управления полетом.

Для большинства самолетов обновление ПО займет лишь "пару часов", но для примерно тысячи A320 потребуется замена компьютерного оборудования, из-за чего на это может потребоваться до нескольких недель. В случае с этими самолетами речь идет о компьютере ELAC для управления элеронами и килями производства французской оборонной компании Thales, говорится в материале.

Ранее ряд авиакомпаний сообщил о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320. В частности, о задержках заявили в казахстанской Air Astana , а турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Ajet сообщили о приостановке полетов своих самолетов A320 до обновления на них ПО.