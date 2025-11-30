Рейтинг@Mail.ru
Делегации США и Киева обсуждают график выборов на Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 30.11.2025 (обновлено: 07:16 01.12.2025)
Делегации США и Киева обсуждают график выборов на Украине, пишет WSJ
Делегации США и Киева обсуждают график выборов на Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 01.12.2025
Делегации США и Киева обсуждают график выборов на Украине, пишет WSJ
Переговоры делегаций США и Украины во Флориде включают обсуждение графика выборов на Украине и территориальные вопросы, сообщает издание The Wall Street Journal РИА Новости, 01.12.2025
2025-11-30T20:49:00+03:00
2025-12-01T07:16:00+03:00
Делегации США и Киева обсуждают график выборов на Украине, пишет WSJ

WSJ: делегации США и Киева обсуждают выборы на Украине и вопрос территорий

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Terry Renna
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Переговоры делегаций США и Украины во Флориде включают обсуждение графика выборов на Украине и территориальные вопросы, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.
"Переговоры будут охватывать график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом", — говорится в публикации.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
FT назвала главный вопрос к встрече Украины и США
30 ноября, 20:14
Ранее в воскресенье портал Axios сообщал со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что Белый дом хочет достичь согласия с украинской стороной по вопросам территорий и гарантий безопасности уже на сегодняшней встрече. По утверждению собеседника издания, представители Украины знают, чего от них ожидает американская сторона.
По данным портала, ожидается, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер представят согласованный документ российской стороне в ближайший вторник. Встреча американского спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным ожидается в первой половине следующей недели. Вместе с ним в Москву прибудут несколько представителей администрации США, имеющих отношение к украинским делам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Страшная весть для Запада: Москва нацелилась на победу без войны
28 ноября, 08:00

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Завершение конфликта приведет к процветанию Украины, считает Рубио
30 ноября, 19:19
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Добей его": Киев проиграл смертельную битву
30 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерВооруженные силы УкраиныМарко РубиоВооруженные силы РФ
 
 
