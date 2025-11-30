Делегации США и Киева обсуждают график выборов на Украине, пишет WSJ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Переговоры делегаций США и Украины во Флориде включают обсуждение графика выборов на Украине и территориальные вопросы, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.
Ранее в воскресенье портал Axios сообщал со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что Белый дом хочет достичь согласия с украинской стороной по вопросам территорий и гарантий безопасности уже на сегодняшней встрече. По утверждению собеседника издания, представители Украины знают, чего от них ожидает американская сторона.
По данным портала, ожидается, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер представят согласованный документ российской стороне в ближайший вторник. Встреча американского спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным ожидается в первой половине следующей недели. Вместе с ним в Москву прибудут несколько представителей администрации США, имеющих отношение к украинским делам.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
