Рейтинг@Mail.ru
В парламент Киргизии прошли не менее трети депутатов прошлого созыва - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/vybory-2058789122.html
В парламент Киргизии прошли не менее трети депутатов прошлого созыва
В парламент Киргизии прошли не менее трети депутатов прошлого созыва - РИА Новости, 30.11.2025
В парламент Киргизии прошли не менее трети депутатов прошлого созыва
Не менее трети депутатов прошлого созыва парламента Киргизии, по предварительным данным, проходят в новый состав законодательного собрания республики, такие... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T21:19:00+03:00
2025-11-30T21:19:00+03:00
в мире
киргизия
россия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058741493_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_287577de6d76a4337d7b215f59babfd0.jpg
https://ria.ru/20251130/vybory-2058780072.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058741493_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e6c34736fae2175586db4ea05fee87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, россия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Россия, Садыр Жапаров
В парламент Киргизии прошли не менее трети депутатов прошлого созыва

В парламент Киргизии прошло не меньше 30% депутатов прошлого созыва

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкГолосование на досрочных выборах в парламент Киргизии
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Не менее трети депутатов прошлого созыва парламента Киргизии, по предварительным данным, проходят в новый состав законодательного собрания республики, такие результаты приводит автоматическая информационная избирательная система ЦИК страны.
По предварительным данным с автоматических считывающих урн (АСУ) по состоянию на 22.00 (19.00 мск), в новом созыве заксобрания будет не менее тридцати депутатов из прошлого состава, в том числе экс-спикер Нурланбек Тургунбек уулу и сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и парламентом Киргизии Гуля Кожокулова. Также в новом составе немало политиков из местных советов.
Избирательные участки по всей территории Киргизии закрылись в 20.00 (17.00 мск). Сразу после завершения голосования данные с АСУ стали поступать на сервера ЦИК. На настоящий момент получены итоги с 95% участков. При этом на ряде зарубежных участков из-за разницы во времени процесс голосования еще не завершен.
Данные АСУ являются предварительными, точные итоги голосования будут оглашены после ручного подсчета голосов. ЦИК должен озвучить официальные результаты до 14 декабря.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек.
Выборы в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Замгенсека СНГ рассказал о голосовании в посольстве Киргизии в Минске
30 ноября, 19:57
 
В миреКиргизияРоссияСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала