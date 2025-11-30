В парламент Киргизии прошли не менее трети депутатов прошлого созыва

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Не менее трети депутатов прошлого созыва парламента Киргизии, по предварительным данным, проходят в новый состав законодательного собрания республики, такие результаты приводит автоматическая информационная избирательная система ЦИК страны.

Избирательные участки по всей территории Киргизии закрылись в 20.00 (17.00 мск). Сразу после завершения голосования данные с АСУ стали поступать на сервера ЦИК. На настоящий момент получены итоги с 95% участков. При этом на ряде зарубежных участков из-за разницы во времени процесс голосования еще не завершен.