В парламент Киргизии прошли не менее трети депутатов прошлого созыва
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Не менее трети депутатов прошлого созыва парламента Киргизии, по предварительным данным, проходят в новый состав законодательного собрания республики, такие результаты приводит автоматическая информационная избирательная система ЦИК страны.
По предварительным данным с автоматических считывающих урн (АСУ) по состоянию на 22.00 (19.00 мск), в новом созыве заксобрания будет не менее тридцати депутатов из прошлого состава, в том числе экс-спикер Нурланбек Тургунбек уулу и сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ
и парламентом Киргизии
Гуля Кожокулова. Также в новом составе немало политиков из местных советов.
Избирательные участки по всей территории Киргизии закрылись в 20.00 (17.00 мск). Сразу после завершения голосования данные с АСУ стали поступать на сервера ЦИК. На настоящий момент получены итоги с 95% участков. При этом на ряде зарубежных участков из-за разницы во времени процесс голосования еще не завершен.
Данные АСУ являются предварительными, точные итоги голосования будут оглашены после ручного подсчета голосов. ЦИК должен озвучить официальные результаты до 14 декабря.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров
издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек.