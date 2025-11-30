https://ria.ru/20251130/vybory-2058777628.html
Кожокулова, предварительно, проходит в законодательное собрание Киргизии
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и парламентом Киргизии Гуля Кожокулова проходит в новый созыв законодательного собрания республики, согласно предварительным данным автоматических считывающих урн (АСУ), опубликованным на сайте ЦИК страны.
По данным информационной избирательной системы, Кожокулова набирает примерно 3% голосов и попадает в парламент благодаря гендерной квоте - за остальных женщин ее округа проголосовали меньше избирателей.
Данные АСУ являются предварительными, точные итоги голосования будут оглашены после ручного подсчета голосов. ЦИК должен озвучить официальные результаты до 14 декабря 2025 года.
Депутаты парламента Киргизии
25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров
издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек.