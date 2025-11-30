Кожокулова, предварительно, проходит в законодательное собрание Киргизии

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и парламентом Киргизии Гуля Кожокулова проходит в новый созыв законодательного собрания республики, согласно предварительным данным автоматических считывающих урн (АСУ), опубликованным на сайте ЦИК страны.

По данным информационной избирательной системы, Кожокулова набирает примерно 3% голосов и попадает в парламент благодаря гендерной квоте - за остальных женщин ее округа проголосовали меньше избирателей.

Данные АСУ являются предварительными, точные итоги голосования будут оглашены после ручного подсчета голосов. ЦИК должен озвучить официальные результаты до 14 декабря 2025 года.