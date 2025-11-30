Рейтинг@Mail.ru
Кожокулова, предварительно, проходит в законодательное собрание Киргизии - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 30.11.2025 (обновлено: 19:23 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/vybory-2058777628.html
Кожокулова, предварительно, проходит в законодательное собрание Киргизии
Кожокулова, предварительно, проходит в законодательное собрание Киргизии - РИА Новости, 30.11.2025
Кожокулова, предварительно, проходит в законодательное собрание Киргизии
Сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и парламентом Киргизии Гуля Кожокулова проходит в новый созыв... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T19:20:00+03:00
2025-11-30T19:23:00+03:00
в мире
киргизия
россия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058777152_0:60:1320:802_1920x0_80_0_0_439639456b4ac106e00943e6585ad299.jpg
https://ria.ru/20251130/vybory-2058768192.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058777152_85:0:1233:861_1920x0_80_0_0_b4a57b72c5e651a6f189a84896e23781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, россия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Россия, Садыр Жапаров
Кожокулова, предварительно, проходит в законодательное собрание Киргизии

ЦИК Киргизии: Гуля Кожокулова, предварительно, проходит в новый созыв парламента

© Фото : пресс-служба Жогорку КенешаГуля Кожокулова
Гуля Кожокулова - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : пресс-служба Жогорку Кенеша
Гуля Кожокулова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и парламентом Киргизии Гуля Кожокулова проходит в новый созыв законодательного собрания республики, согласно предварительным данным автоматических считывающих урн (АСУ), опубликованным на сайте ЦИК страны.
По данным информационной избирательной системы, Кожокулова набирает примерно 3% голосов и попадает в парламент благодаря гендерной квоте - за остальных женщин ее округа проголосовали меньше избирателей.
Данные АСУ являются предварительными, точные итоги голосования будут оглашены после ручного подсчета голосов. ЦИК должен озвучить официальные результаты до 14 декабря 2025 года.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек.
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ЦИК Киргизии не выявил серьезных нарушений на парламентских выборах
Вчера, 17:57
 
В миреКиргизияРоссияСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала