ЦИК Киргизии не выявил серьезных нарушений на парламентских выборах

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги парламентских выборов в целом, в Киргизии выявлено не было, сообщил РИА Новости председатель ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.

"Таких серьезных нарушений, которые в целом могли бы повлиять на итоги выборов, не было. На отдельные участки - возможно, но не на выборы в целом", - заявил глава ЦИК.