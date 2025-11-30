https://ria.ru/20251130/vybory-2058768192.html
ЦИК Киргизии не выявил серьезных нарушений на парламентских выборах
киргизия
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги парламентских выборов в целом, в Киргизии выявлено не было, сообщил РИА Новости председатель ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.
"Таких серьезных нарушений, которые в целом могли бы повлиять на итоги выборов, не было. На отдельные участки - возможно, но не на выборы в целом", - заявил глава ЦИК.
Депутаты парламента Киргизии
25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров
издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек.