Экс-спикер, предварительно, проходит в новый состав парламента Киргизии

По предварительным данным системы, после автоматической обработки бюллетеней Тургунбек уулу набирает порядка 27% голосов и оказывается на первом месте среди всех кандидатов по своему округу. Наряду со спикером, в новый созыв парламента проходят как минимум несколько десятков парламентариев из прошлого состава законодательного собрания.