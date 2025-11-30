Экс-спикер, предварительно, проходит в новый состав парламента Киргизии

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Спикер прошлого созыва парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу проходит в новый состав законодательного собрания, согласно предварительным данным автоматических считывающих урн информационной избирательной системы ЦИК.
По предварительным данным системы, после автоматической обработки бюллетеней Тургунбек уулу набирает порядка 27% голосов и оказывается на первом месте среди всех кандидатов по своему округу. Наряду со спикером, в новый созыв парламента проходят как минимум несколько десятков парламентариев из прошлого состава законодательного собрания.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек.