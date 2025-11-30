В Киргизии закрылись все избирательные участки

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Все избирательные участки на территории Киргизии, на которых граждане голосовали за кандидатов в депутаты нового созыва парламента страны, официально закрыты, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.

"Все избирательные участки на территории Кыргызской Республики были закрыты ровно в 20.00 (17.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении.

По последним данным, которые приводит ЦИК по состоянию на 19.00 (16.00 мск), за час до конца голосования на участки в общей сложности пришли 1 миллион 473 тысячи граждан. Явка избирателей составила 34,31%. Судя по этому показателю, итоговая явка незначительно, но превысит показатели предыдущих выборов в законодательное собрание 2021 года: тогда в голосовании приняли участие порядка 35% избирателей.

Всего по республике были открыты 2492 избирательных участка. Также работали 27 пунктов дистанционного голосования в аэропортах, медучреждениях, на вокзалах и в других местах массового скопления людей. Также сто участков были открыты за рубежом: в зависимости от часовых поясов, часть из них уже завершила работу, части это только предстоит.