В Киргизии закрылись все избирательные участки - РИА Новости, 30.11.2025
17:15 30.11.2025
В Киргизии закрылись все избирательные участки
В Киргизии закрылись все избирательные участки
в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
В Киргизии закрылись все избирательные участки

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Все избирательные участки на территории Киргизии, на которых граждане голосовали за кандидатов в депутаты нового созыва парламента страны, официально закрыты, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.
"Все избирательные участки на территории Кыргызской Республики были закрыты ровно в 20.00 (17.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
По последним данным, которые приводит ЦИК по состоянию на 19.00 (16.00 мск), за час до конца голосования на участки в общей сложности пришли 1 миллион 473 тысячи граждан. Явка избирателей составила 34,31%. Судя по этому показателю, итоговая явка незначительно, но превысит показатели предыдущих выборов в законодательное собрание 2021 года: тогда в голосовании приняли участие порядка 35% избирателей.
Всего по республике были открыты 2492 избирательных участка. Также работали 27 пунктов дистанционного голосования в аэропортах, медучреждениях, на вокзалах и в других местах массового скопления людей. Также сто участков были открыты за рубежом: в зависимости от часовых поясов, часть из них уже завершила работу, части это только предстоит.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендует в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.
Выборы в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ЦИК Киргизии в день выборов получил 20 сообщений о нарушениях
