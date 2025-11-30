Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Киргизии рассказал о явке за два часа до окончания выборов - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 30.11.2025 (обновлено: 16:24 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/vybory-2058748639.html
ЦИК Киргизии рассказал о явке за два часа до окончания выборов
ЦИК Киргизии рассказал о явке за два часа до окончания выборов - РИА Новости, 30.11.2025
ЦИК Киргизии рассказал о явке за два часа до окончания выборов
Явка на выборах депутатов парламента Киргизии за два часа до конца голосования составила 31%, на участки пришли более 1,3 миллиона человек, сообщил председатель РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T16:03:00+03:00
2025-11-30T16:24:00+03:00
в мире
киргизия
бишкек
чуйская область
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058741493_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_287577de6d76a4337d7b215f59babfd0.jpg
https://ria.ru/20251130/vybory-2058747971.html
киргизия
бишкек
чуйская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058741493_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e6c34736fae2175586db4ea05fee87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, бишкек, чуйская область, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Бишкек, Чуйская область, Садыр Жапаров
ЦИК Киргизии рассказал о явке за два часа до окончания выборов

Явка на выборах парламента Киргизии за 2 часа до конца голосования составила 31%

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкГолосование на досрочных выборах в парламент Киргизии
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Явка на выборах депутатов парламента Киргизии за два часа до конца голосования составила 31%, на участки пришли более 1,3 миллиона человек, сообщил председатель ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.
"На указанное время 18:00 (15:00 мск - ред.) пришли на участки и проголосовали всего один миллион 330 тысяч граждан. В процентном соотношении этот показатель составляет 31%... Наименьшие показатели в части явки избирателей наблюдаются в городе Бишкек и Чуйской области, где явка 25-26%", - сказал Шайназаров.
По его словам, если сравнивать эти показатели с выборами депутатов парламента в 2021 году, то число проголосовавших к этому часу увеличилось на 2,5%.
"С учетом того, что мы применяем на этих выборах дистанционное голосование, и мы знаем, что на территории России много наших соотечественников, которые находятся там, проживают, трудятся, и с учетом временной разницы… есть надежда на то, что явка возрастет", - заявил глава ЦИК.
Согласно законодательству Киргизии, порога явки на этих парламентских выборах не предусмотрено. Они будут признаны состоявшимися при любом количестве пришедших на участки избирателей.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендуют в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ЦИК Киргизии получил 42 сообщения о подкупе голосов избирателей
Вчера, 15:58
 
В миреКиргизияБишкекЧуйская областьСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала