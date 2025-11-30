ЦИК Киргизии рассказал о явке за два часа до окончания выборов

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Явка на выборах депутатов парламента Киргизии за два часа до конца голосования составила 31%, на участки пришли более 1,3 миллиона человек, сообщил председатель ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.

По его словам, если сравнивать эти показатели с выборами депутатов парламента в 2021 году, то число проголосовавших к этому часу увеличилось на 2,5%.