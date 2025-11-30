ЦИК Киргизии рассказал о явке за два часа до окончания выборов

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Явка на выборах депутатов парламента Киргизии за два часа до конца голосования составила 31%, на участки пришли более 1,3 миллиона человек, сообщил председатель ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.
"На указанное время 18:00 (15:00 мск - ред.) пришли на участки и проголосовали всего один миллион 330 тысяч граждан. В процентном соотношении этот показатель составляет 31%... Наименьшие показатели в части явки избирателей наблюдаются в городе Бишкек и Чуйской области, где явка 25-26%", - сказал Шайназаров.
По его словам, если сравнивать эти показатели с выборами депутатов парламента в 2021 году, то число проголосовавших к этому часу увеличилось на 2,5%.
"С учетом того, что мы применяем на этих выборах дистанционное голосование, и мы знаем, что на территории России много наших соотечественников, которые находятся там, проживают, трудятся, и с учетом временной разницы… есть надежда на то, что явка возрастет", - заявил глава ЦИК.
Согласно законодательству Киргизии, порога явки на этих парламентских выборах не предусмотрено. Они будут признаны состоявшимися при любом количестве пришедших на участки избирателей.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендуют в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.