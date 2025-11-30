ЦИК Киргизии получил 42 сообщения о подкупе голосов избирателей

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Киргизии с начала выборной кампании перед голосованием за кандидатов в депутаты парламента страны получила 42 сообщения о возможном подкупе голосов избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.

"С момента начала выборной кампании до сегодняшнего дня всего в Центральную избирательную комиссию поступила 261 информация о нарушении выборного законодательства. Если их разделить по характеру обращений, то 124 - это нарушения условий предвыборной агитации, 37 - это распространение сведений, порочащих честь и достоинство кандидата, восемь - о злоупотреблении административным ресурсом, 42 - о возможном подкупе голосов избирателей и 51 - другие нарушения", - сказал Шайназаров на брифинге в Бишкеке

По словам главы Центризбиркома, те заявления и обращения, которые поступили в ЦИК непосредственно в день голосования, в основном - о возможном подкупе голосов избирателей.

"Правоохранительные органы проводят доследственные проверки, по итогам которых будут приняты процессуальные решения и действиям виновных лиц будет дана правовая оценка", - заверил председатель ЦИК.