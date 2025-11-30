ЦИК Киргизии получил 42 сообщения о подкупе голосов избирателей

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Киргизии с начала выборной кампании перед голосованием за кандидатов в депутаты парламента страны получила 42 сообщения о возможном подкупе голосов избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.
"С момента начала выборной кампании до сегодняшнего дня всего в Центральную избирательную комиссию поступила 261 информация о нарушении выборного законодательства. Если их разделить по характеру обращений, то 124 - это нарушения условий предвыборной агитации, 37 - это распространение сведений, порочащих честь и достоинство кандидата, восемь - о злоупотреблении административным ресурсом, 42 - о возможном подкупе голосов избирателей и 51 - другие нарушения", - сказал Шайназаров на брифинге в Бишкеке.
По словам главы Центризбиркома, те заявления и обращения, которые поступили в ЦИК непосредственно в день голосования, в основном - о возможном подкупе голосов избирателей.
"Правоохранительные органы проводят доследственные проверки, по итогам которых будут приняты процессуальные решения и действиям виновных лиц будет дана правовая оценка", - заверил председатель ЦИК.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендует в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.
