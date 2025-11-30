https://ria.ru/20251130/vybora-2058750532.html
Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в ПМР
Международные наблюдатели в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней не фиксируют нарушений, замечаний по организации процесса голосования нет, сообщил в РИА Новости, 30.11.2025
ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Международные наблюдатели в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней не фиксируют нарушений, замечаний по организации процесса голосования нет, сообщил в воскресенье журналистам глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Станислав Касап.
"Наблюдатели работают на участках, международные наблюдатели. От них поступают отзывы, что голосование проходит в нормальном режиме, в доброжелательной обстановке. Нет никаких замечаний по организации процесса голосования", - сказал Касап.
Глава ЦИК ПМР также добавил, что международные наблюдатели отмечают, что процесс голосования организован хорошо, комиссии обеспечены всем необходимым. По его словам, избирательные участки работают штатно.
"Избиратели приходят на участки и голосуют по всей республике. Поэтому замечаний на настоящий момент от международных наблюдателей не зафиксировано", - отметил Касап.
Единый день голосования проходит в Приднестровье. Жителям ПМР предстоит избрать 33 депутата Верховного совета (парламента), 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще в последние годы существования СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.