В ВТБ дали совет, что делать с тринадцатой зарплатой
В ВТБ дали совет, что делать с тринадцатой зарплатой
В ВТБ дали совет, что делать с тринадцатой зарплатой
30.11.2025
экономика
В ВТБ дали совет, что делать с тринадцатой зарплатой
Пьянов посоветовал россиянам положить тринадцатую зарплату на вклад
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Годовой бонус или тринадцатую зарплату, которую многие россияне получают в конце года, лучше положить на банковский вклад, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Да, конечно. От банкира вы не услышите никакого другого ответа. Потому что, во-первых, на это направлена политика регулятора, а во-вторых, это генерит нам пассивы", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли класть бонусы на вклад.
Пьянов напомнил, что генеральной установкой для государства в период высокой ключевой ставки является накопление. "Следуют ли все люди этой модели? Конечно, нет, потому что у всех свои потребности. И новое платье на новогодний вечер иногда тоже хочется, правда?", - добавил банкир.