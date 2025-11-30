В ВТБ дали совет, что делать с тринадцатой зарплатой

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Годовой бонус или тринадцатую зарплату, которую многие россияне получают в конце года, лучше положить на банковский вклад, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Да, конечно. От банкира вы не услышите никакого другого ответа. Потому что, во-первых, на это направлена политика регулятора, а во-вторых, это генерит нам пассивы", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли класть бонусы на вклад.