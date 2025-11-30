Рейтинг@Mail.ru
11:36 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/vtb-2058712725.html
2025-11-30T11:36:00+03:00
2025-11-30T11:36:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
2025
экономика
Экономика
В ВТБ дали совет, что делать с тринадцатой зарплатой

Пьянов посоветовал россиянам положить тринадцатую зарплату на вклад

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Годовой бонус или тринадцатую зарплату, которую многие россияне получают в конце года, лучше положить на банковский вклад, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Да, конечно. От банкира вы не услышите никакого другого ответа. Потому что, во-первых, на это направлена политика регулятора, а во-вторых, это генерит нам пассивы", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли класть бонусы на вклад.
Пьянов напомнил, что генеральной установкой для государства в период высокой ключевой ставки является накопление. "Следуют ли все люди этой модели? Конечно, нет, потому что у всех свои потребности. И новое платье на новогодний вечер иногда тоже хочется, правда?", - добавил банкир.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Эксперт рассказала, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Вчера, 04:18
 
