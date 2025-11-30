Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Донецк в субботу пострадали два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 30.11.2025 (обновлено: 18:13 30.11.2025)
При атаке ВСУ на Донецк в субботу пострадали два человека
При атаке ВСУ на Донецк в субботу пострадали два человека - РИА Новости, 30.11.2025
При атаке ВСУ на Донецк в субботу пострадали два человека
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ с помощью беспилотника на Кировский район Донецка в субботу, заявило управление администрации главы и... РИА Новости, 30.11.2025
При атаке ВСУ на Донецк в субботу пострадали два человека

При атаке ВСУ на Кировский район Донецка пострадали два человека

Украинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки ВСУ с помощью беспилотника на Кировский район Донецка в субботу, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в Кировском районе Донецка. По состоянию на 13.00 (совпадает с мск) поступили данные о пострадавших женщине 1976 года рождения и мужчине 1983 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления в воскресенье.
В сообщении управления добавляется, что также был поврежден фасад и остекление четырех квартир многоквартирного жилого дома на улице Солидарности.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Бойцы "Центра" отразили десять атак ВСУ из района Гришино
Вчера, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировский районДонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
