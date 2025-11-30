https://ria.ru/20251130/vsu-2058769259.html
При атаке ВСУ на Донецк в субботу пострадали два человека
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ с помощью беспилотника на Кировский район Донецка в субботу, заявило управление администрации главы и... РИА Новости, 30.11.2025
