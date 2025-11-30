ВСУ атаковали Белгородскую область 21 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 округов Белгородской области 21 беспилотником, из них 14 были перехвачены над регионом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 29 ноября. Атакам подверглись 9 населенных пунктов, было выпущено 3 боеприпаса. Пострадали два мирных жителя. За отчётный период повреждены одно частное домовладение, объект инфраструктуры, здание организации и два транспортных средства.
"В Краснояружском округе по сёлам Вязовое, Графовка и Репяховка выпущено 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 2 беспилотников. Без повреждений. В Шебекинском округе в селе Архангельское в результате атаки FPV-дрона повреждён легковой автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, что Борисовский и Грайворонский округа атакованы 4 беспилотниками, пострадал мужчина. По данным губернатора, над Валуйским, Губкинским, Чернянским и Старооскольским округами сбиты и подавлены 14 беспилотников, ранена женщина.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
