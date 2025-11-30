Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинский бронетранспортер под Красноармейском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 30.11.2025 (обновлено: 08:57 30.11.2025)
ВС России уничтожили украинский бронетранспортер под Красноармейском
ВС России уничтожили украинский бронетранспортер под Красноармейском
2025
Российские операторы БПЛА поразили бронетранспортер ВСУ под Красноармейском

Операторы БПЛА отправляются на позиции
© РИА Новости / Мария Марикян
Операторы БПЛА отправляются на позиции. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" уничтожили бронетранспортер International MaxxPro ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчеты подразделения войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" уничтожили бронетранспортёр американского производства International MaxxPro формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что после его обнаружения первым попаданием техника была обездвижена и двумя последующими ударными БПЛА уничтожена, что лишило противника возможности эвакуировать подбитый транспорт для дальнейшего ремонта.
