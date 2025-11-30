https://ria.ru/20251130/vs-2058693576.html
ВС России уничтожили украинский бронетранспортер под Красноармейском
ВС России уничтожили украинский бронетранспортер под Красноармейском
Операторы войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" уничтожили бронетранспортер International MaxxPro ВСУ под Красноармейском, рассказали... РИА Новости, 30.11.2025
ВС России уничтожили украинский бронетранспортер под Красноармейском
Российские операторы БПЛА поразили бронетранспортер ВСУ под Красноармейском