Воробьев навестил семью из Красногорска, чей сын погиб в ходе СВО - РИА Новости, 30.11.2025
15:18 30.11.2025
Воробьев навестил семью из Красногорска, чей сын погиб в ходе СВО
Воробьев навестил семью из Красногорска, чей сын погиб в ходе СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День матери навестил многодетную семью из Красногорска, чей сын трагически погиб в ходе специальной военной... РИА Новости, 30.11.2025
красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев навестил семью из Красногорска, чей сын погиб в ходе СВО

Воробьев навестил многодетную семью в Красногорске, чей сын погиб в ходе СВО

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью из Красногорска, чей сын погиб в ходе СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью из Красногорска, чей сын погиб в ходе СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью из Красногорска, чей сын погиб в ходе СВО
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День матери навестил многодетную семью из Красногорска, чей сын трагически погиб в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба правительства региона.
Там отметили, что многодетная мама рассказала, что с самого детства мечтала о большой семье и всегда чувствовала, что первым у нее будет сын. Андрей Назыров в ходе специальной военной операции проявил мужество и отвагу, отдав жизнь ради будущего страны.
Накануне Дня матери семье Назыровых вручен Орден "Родительская доблесть".
"Я приехал, чтобы поздравить с праздником Евгению Александровну и в ее лице всех наших мам, особенно многодетных, кто достойно, от души, от всего сердца воспитывает детей. Вы – особенная семья, которая вырастила героя. Хочу вас поблагодарить и сказать, что мы берем с вас пример. Ну а деткам пожелать, чтобы все их самые смелые мечты сбылись", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Андрей Назыров занимался боевыми искусствами (имел черный пояс по кудо), мечтал стать военным корреспондентом. После школы поступил в Московский Политехнический институт на журналистику, а по окончании решил пойти в армию, чтобы почувствовать воинскую службу изнутри. Прошел "срочную", заключил контракт, попал в спецназ. В числе первых ушел в зону СВО.
Свой последний бой Андрей принял 28 марта 2022 года. Вместе с двумя боевыми товарищами он обнаружил группу противника. Силы были не равны – трое против сорока. У ребят был выбор – уйти или вступить бой, чтобы вызвав огонь на себя, отвести угрозу от нашего подразделения. Они выбрали второе.
Андрею Назырову присвоен Орден Мужества (посмертно). Ему было 23 года. У него остались жена и сын. Родные героя рассказали также, что позывной Андрея был "Поэт". Он часто писал стихи – о долге, чести, мужестве, любви к Родине. Семья хранит его фото, письма и листки блокнота, где он сочинял свои произведения.
В честь Андрея Назырова назван сквер в Красногорске рядом с Чернево-Успенским прудом. Там установлен камень, на котором высечены слова одного из его стихотворений, а также девиз, с которым он шел по жизни: "Стране. Семье. Себе".
В память о сыне родители Андрея основали благотворительный фонд "Восход надежды". Он поддерживает проекты в области спорта, науки, литературы, искусства, музыки, издательской и медийной деятельности. А, кроме того, помогает фронту – совершено уже более 60 поездок с гуманитарной миссией.
