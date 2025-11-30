Воробьев навестил семью из Красногорска, чей сын погиб в ходе СВО

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День матери навестил многодетную семью из Красногорска, чей сын трагически погиб в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба правительства региона.

Там отметили, что многодетная мама рассказала, что с самого детства мечтала о большой семье и всегда чувствовала, что первым у нее будет сын. Андрей Назыров в ходе специальной военной операции проявил мужество и отвагу, отдав жизнь ради будущего страны.

Накануне Дня матери семье Назыровых вручен Орден "Родительская доблесть".

"Я приехал, чтобы поздравить с праздником Евгению Александровну и в ее лице всех наших мам, особенно многодетных, кто достойно, от души, от всего сердца воспитывает детей. Вы – особенная семья, которая вырастила героя. Хочу вас поблагодарить и сказать, что мы берем с вас пример. Ну а деткам пожелать, чтобы все их самые смелые мечты сбылись", — приводит пресс-служба слова Воробьева

Андрей Назыров занимался боевыми искусствами (имел черный пояс по кудо), мечтал стать военным корреспондентом. После школы поступил в Московский Политехнический институт на журналистику, а по окончании решил пойти в армию, чтобы почувствовать воинскую службу изнутри. Прошел "срочную", заключил контракт, попал в спецназ. В числе первых ушел в зону СВО.

Свой последний бой Андрей принял 28 марта 2022 года. Вместе с двумя боевыми товарищами он обнаружил группу противника. Силы были не равны – трое против сорока. У ребят был выбор – уйти или вступить бой, чтобы вызвав огонь на себя, отвести угрозу от нашего подразделения. Они выбрали второе.

Андрею Назырову присвоен Орден Мужества (посмертно). Ему было 23 года. У него остались жена и сын. Родные героя рассказали также, что позывной Андрея был "Поэт". Он часто писал стихи – о долге, чести, мужестве, любви к Родине. Семья хранит его фото, письма и листки блокнота, где он сочинял свои произведения.

В честь Андрея Назырова назван сквер в Красногорске рядом с Чернево-Успенским прудом. Там установлен камень, на котором высечены слова одного из его стихотворений, а также девиз, с которым он шел по жизни: "Стране. Семье. Себе".