30.11.2025
11:45 30.11.2025
Воробьев вручил награды многодетным мамам в Подмосковье
Воробьев вручил награды многодетным мамам в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным мамам в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 30.11.2025
московская область (подмосковье), мытищи, наро-фоминск, андрей воробьев, александр семенов (батальон "восток"), владимир полевой, домодедово (аэропорт), русская православная церковь
Московская область (Подмосковье), Мытищи, Наро-Фоминск, Андрей Воробьев, Александр Семенов (батальон "Восток"), Владимир Полевой, Домодедово (аэропорт), Русская православная церковь
Воробьев вручил награды многодетным мамам в Подмосковье

Воробьев вручил государственные награды многодетным мамам в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным матерям.
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным мамам в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства МО.
"Ордена "Мать-героиня" удостоена Ольга Шведова из Наро-Фоминска (сейчас в Московской области уже три женщины имеют такие награды). Интересно, что в 2013-м губернатор посещал Наро-Фоминский перинатальный центр и вручил женщине жилищный сертификат – тогда она ждала появления на свет своего 9-го ребенка", - говорится в сообщении.
Родители пеленают новорожденного - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Почти 2,9 тысячи наборов для новорожденного выдали в Подмосковье
9 сентября, 12:25
Сейчас Шведова - мама 14 детей.
Ордена "Родительская слава" вручены семьям Ульяновых из Мытищ и Надейкиных из Чехова – у них, соответственно, 11 и 9 детей.
"В Подмосковье 116 тысяч многодетных семей. Сейчас практически каждый четвертый ребенок воспитывается в таких семьях. Нам очень приятно, что количество многодетных у нас растет. Со своей стороны, мы считаем важным оказывать им поддержку и внимание", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
В пресс-службе добавили, что среди награжденных семья защитника Отечества: Сергей Константинов из Домодедова сейчас принимает участие в специальной военной операции. Отмечена наградой также многодетная семья Забелич из Сергиева Посада -супруги Марина и Сергей, которые работают в духовной академии Русской Православной Церкви, собирают и отправляют на передовую все необходимое.
Также отмечены наградами Ксения и Александр Хомутинниковы из Мытищ, которые собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса, семья волонтеров Надежда и Александр Семеновы из Раменского, спортивная семья Анжелики и Владимира Полевых из Лобни.
Воробьев и Курцер открыли новое родильное отделение в медцентре Лапино-4 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Воробьев и Курцер открыли новое родильное отделение в медцентре "Лапино-4"
28 ноября, 12:11
 
Московская область (Подмосковье)МытищиНаро-ФоминскАндрей ВоробьевАлександр Семенов (батальон "Восток")Владимир ПолевойДомодедово (аэропорт)Русская православная церковь
 
 
