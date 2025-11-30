Воробьев вручил награды многодетным мамам в Подмосковье

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным мамам в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства МО.
"Ордена "Мать-героиня" удостоена Ольга Шведова из Наро-Фоминска (сейчас в Московской области уже три женщины имеют такие награды). Интересно, что в 2013-м губернатор посещал Наро-Фоминский перинатальный центр и вручил женщине жилищный сертификат – тогда она ждала появления на свет своего 9-го ребенка", - говорится в сообщении.
Сейчас Шведова - мама 14 детей.
"В Подмосковье 116 тысяч многодетных семей. Сейчас практически каждый четвертый ребенок воспитывается в таких семьях. Нам очень приятно, что количество многодетных у нас растет. Со своей стороны, мы считаем важным оказывать им поддержку и внимание", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
В пресс-службе добавили, что среди награжденных семья защитника Отечества: Сергей Константинов из Домодедова сейчас принимает участие в специальной военной операции. Отмечена наградой также многодетная семья Забелич из Сергиева Посада -супруги Марина и Сергей, которые работают в духовной академии Русской Православной Церкви, собирают и отправляют на передовую все необходимое.
Также отмечены наградами Ксения и Александр Хомутинниковы из Мытищ, которые собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса, семья волонтеров Надежда и Александр Семеновы из Раменского, спортивная семья Анжелики и Владимира Полевых из Лобни.