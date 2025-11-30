Рейтинг@Mail.ru
"Динамо-ЛО" обыграл "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейбол
 
21:12 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/voleybol-2058788046.html
"Динамо-ЛО" обыграл "Ярославич" в матче Суперлиги
"Динамо-ЛО" обыграл "Ярославич" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Динамо-ЛО" обыграл "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейболисты "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержали домашнюю победу над ярославским "Ярославичем" в матче 10-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T21:12:00+03:00
2025-11-30T21:12:00+03:00
волейбол
спорт
ленинградская область
сосновый бор
уфа
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо-ло (ленинградская обл.)
ярославич
ленинградская область
сосновый бор
уфа
спорт, ленинградская область, сосновый бор, уфа, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо-ло (ленинградская обл.), ярославич, нова (новокуйбышевск)
"Динамо-ЛО" обыграл "Ярославич" в матче Суперлиги

"Динамо-ЛО" одержал победу над "Ярославичем" в матче 10-го тура

Волейболисты "Динамо-ЛО"
Волейболисты Динамо-ЛО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© пресс-служба ВК "Динамо-ЛО"
Волейболисты "Динамо-ЛО". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Волейболисты "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержали домашнюю победу над ярославским "Ярославичем" в матче 10-го тура Суперлиги.
Встреча в Сосновом Бору завершилась победой хозяев со счетом 3-2 (19:25, 30:32, 25:18, 25:23, 15:12).
"Динамо-ЛО" (6 побед, 4 поражения) занимает восьмое место в таблице Суперлиги. "Ярославич" (2 победы, 8 поражений) располагается на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре "Динамо-ЛО" сыграет с "Динамо-Урал" из Уфы в гостях 6 декабря. В этот же день "Ярославич" примет новокуйбышевскую "Нову".
В другом матче дня "Нова" на своей площадке уступила красноярскому "Енисею" со счетом 1:3 (25:21, 24:26, 16:25, 26:28).
30 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Динамо-ЛО
3 : 2
19:25
30:32
25:18
25:23
15:12
Ярославич
Волейбол
 
