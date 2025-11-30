https://ria.ru/20251130/voleybol-2058788046.html
"Динамо-ЛО" обыграл "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейболисты "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержали домашнюю победу над ярославским "Ярославичем" в матче 10-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
