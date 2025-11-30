https://ria.ru/20251130/voennye-2058724871.html
ЦАХАЛ уничтожила четырех палестинцев, вышедших из туннелей на юге Газы
ЦАХАЛ уничтожила четырех палестинцев, вышедших из туннелей на юге Газы
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала четверых палестинцев, вышедших из подземных туннелей в районе Рафаха на юге сектора Газа, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.
"Военнослужащие ЦАХАЛ продолжают действовать в районе восточного Рафаха
. В ночь на воскресенье были обнаружены четыре террориста, выбравшихся из подземной инфраструктуры в этом районе. По наводке ВВС военные ликвидировали террористов", - говорится в сообщении для прессы.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируются практически ежедневно.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 26 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе удерживаются тела еще двух заложников.