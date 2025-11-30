Военные объявили состав нового правительства Гвинее-Бисау

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Захватившие власть в Гвинее-Бисау военные объявили состав нового правительства страны, пишет газета Democrata.
"Президент республики на переходный период генерал Хорта Инта сегодня назначил новое правительство, состоящее из 28 человек: 23 министров и пяти государственных секретарей", - говорится в статье.
Газета отмечает, что военные заняли всего пять руководящих должностей в правительстве, среди них - посты министров внутренних дел и обороны: должности были отданы генералам Мамасалиу Эмбало и Стиве Лассана Манссали.
При этом главой минюста стал Карлос Пинту Перейра, пост главы МИД получил Жуан Бернарду Виейра, а главой минфина был назначен Элизиу Гомис Са. О военном прошлом новых министров не упоминается.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями.
В среду бывший президент Умару Сиссоку Эмбало заявил Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде. Радио RFI со ссылкой на заявление представителей временного руководства государства в четверг уточнило, что генерал Орта Н'та стал главой республики на переходный период. Впоследствии отстраненного от власти президента освободили, после чего он в пятницу прибыл в Сенегал.
Франс Пресс в среду передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления государством, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.
