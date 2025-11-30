Рейтинг@Mail.ru
Военные объявили состав нового правительства Гвинее-Бисау - РИА Новости, 30.11.2025
00:11 30.11.2025
Военные объявили состав нового правительства Гвинее-Бисау
Военные объявили состав нового правительства Гвинее-Бисау - РИА Новости, 30.11.2025
Военные объявили состав нового правительства Гвинее-Бисау
Захватившие власть в Гвинее-Бисау военные объявили состав нового правительства страны, пишет газета Democrata. РИА Новости, 30.11.2025
2025
в мире, гвинея-бисау, сенегал, россия, умаро сиссоко эмбало
В мире, Гвинея-Бисау, Сенегал, Россия, Умаро Сиссоко Эмбало
Военные объявили состав нового правительства Гвинее-Бисау

Захватившие власть в Гвинее-Бисау военные объявили состав нового правительства

© AP Photo / Darcicio BarbosaЛюди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Захватившие власть в Гвинее-Бисау военные объявили состав нового правительства страны, пишет газета Democrata.
"Президент республики на переходный период генерал Хорта Инта сегодня назначил новое правительство, состоящее из 28 человек: 23 министров и пяти государственных секретарей", - говорится в статье.
Глава военного управления президента Гвинеи-Бисау Денис Нканья, объявляющий вместе с группой офицеров о том, что страна взята под контроль в Генеральном штабе в Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной
26 ноября, 18:08
Газета отмечает, что военные заняли всего пять руководящих должностей в правительстве, среди них - посты министров внутренних дел и обороны: должности были отданы генералам Мамасалиу Эмбало и Стиве Лассана Манссали.
При этом главой минюста стал Карлос Пинту Перейра, пост главы МИД получил Жуан Бернарду Виейра, а главой минфина был назначен Элизиу Гомис Са. О военном прошлом новых министров не упоминается.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями.
В среду бывший президент Умару Сиссоку Эмбало заявил Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде. Радио RFI со ссылкой на заявление представителей временного руководства государства в четверг уточнило, что генерал Орта Н'та стал главой республики на переходный период. Впоследствии отстраненного от власти президента освободили, после чего он в пятницу прибыл в Сенегал.
Франс Пресс в среду передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления государством, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.
Премьер Сенегала назвал переворот в Гвинее-Бисау мошенничеством
28 ноября, 15:00
 
