Влах призвал молдавскую оппозицию объединиться ради мира

"Если вся здоровая оппозиция не поймёт, что сейчас главное — обеспечить консолидацию молдавского общества ради сохранения мира и государства, то завтра будет поздно пить Gura-Cainarul (питьевая вода молдавского производства – ред.). Сегодня в парламенте представлена широкая оппозиция — и слева, и справа, а вне парламента также есть сильные оппозиционные силы. Нужно понимать, что Гагаузия является символом молдавской государственности, свободы и демократии. Сообща мы можем заставить нынешнюю власть считаться с многонациональным народом Молдовы", - написал Влах в своём Telegram-канале.