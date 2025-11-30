Влах призвал молдавскую оппозицию объединиться ради мира

КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Оппозиции Молдавии необходимо объединиться для того, чтобы обеспечить консолидацию молдавского общества ради сохранения мира и государства, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
«
"Если вся здоровая оппозиция не поймёт, что сейчас главное — обеспечить консолидацию молдавского общества ради сохранения мира и государства, то завтра будет поздно пить Gura-Cainarul (питьевая вода молдавского производства – ред.). Сегодня в парламенте представлена широкая оппозиция — и слева, и справа, а вне парламента также есть сильные оппозиционные силы. Нужно понимать, что Гагаузия является символом молдавской государственности, свободы и демократии. Сообща мы можем заставить нынешнюю власть считаться с многонациональным народом Молдовы", - написал Влах в своём Telegram-канале.
По его словам, идёт тотальный контроль над СМИ республики, и гагаузское общественное телевидение GRT — не исключение.
"Власть будет давить до последнего. Давление на оппозицию продолжается, идёт атака на правосудие, давление на молдавское православие", - отметил Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.